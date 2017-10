Un policière israélienne sera jugée pour avoir agressé des juifs orthodoxes lors d’une manifestation

Une policière est jugée sur des soupçons d’agression contre des juifs orthodoxes lors de manifestations à Jérusalem. La jeune femme a été interrogée sur des soupçons d’avoir attaqué des Haredim alors qu’elle était en poste de garde lors des manifestations à Jérusalem. Une vidéo montre la femme donnant des coup de pieds aux ultra-orthodoxes, qui ont tenté d’empêcher le passage des véhicules IPS vers la cour de Jérusalem lors d’une manifestation.

La policière se défend et dit qu’elle a agit dans le domaine de son travail, et car elle s’est sentie menacée. Elle a ajouté qu’elle a tenté de disperser les manifestants à distance du véhicule, et a donc envoyé un coup de feu dans l’air. L’agente de police a été libérée à la fin de son enquête sans conditions restrictives. Rappelons que depuis le mois dernier, une autre enquête est en cours pour une infraction similaire au tribunal d’instance de Jérusalem.

Pour l’autre événement, c’est un policier qui est sorti hors de son véhicule et a pointé son arme sur les manifestants et leur a dit : « Quelqu’un veut une balle ? »

Environ 120 émeutiers ont été arrêtés par la police de Jérusalem lors de manifestations de protestation contre l'armée à Jérusalem et à Beit Shemesh. Un grand nombre d'entre eux ont été libérés après l'interrogatoire, mais près de 20 suspects ont été amenés devant le tribunal car ils ont refusé de révéler leur identité. Ils ont été dispersés par la police après qu'il leur ait été clairement expliqué que s'ils ne cessaient pas les provocations, ils seraient arrêtés une nouvelle fois.

iils ne cessaient pas les provocations, ils seraient arrêtés une nouvelle fois.