Le policier Erez Levy, 34 ans tué lors de l’attentat du Neguev dans le village bédouin

Erez Levy est le policier de 34 ans qui est décédé de ses blessures apres avoir été percuté par une voiture bélier lors d’un attentat dans un village illegale et bédouin dans le Neguev.

Le ministre de la Sécurité intérieure a affirmé que «les députés arabes profitent de leur immunité pour attiser les émotions et inciter à la violence. »

Le commandant de la police du Neguev , le général de brigade Amir Peretz a noté lors d’une interview avec la radio militaire que « beaucoup viennent encore perturber et gêner le travail de la police. Ceci est un ordre judiciaire et nous devons tous obéir….Ce matin, nous avons eu un grand nombres de policiers sur place mais l’événement lui-même était très difficile et inattendu « .