La police ukrainienne a arrêté quatre suspects : Rav Mendel Deitsch est toujours dans un état grave

La police ukrainienne a arrêté quatre suspects ce lundi dans l’attaque de Rav Mendel Deitsch, qui a été brutalement battu et volé à une station de train ukrainienne dans la ville de Jitomir, selon Chabad.org.

Rav Deitsch, un émissaire Habad-Loubavitch, a été transporté en Israël après une intervention chirurgicale d’urgence dans Jitomir et reste dans un état grave mais stable dans l’hôpital Tel Hashomer de Ramat Gan.

Deux hommes et deux femmes de la région des Carpates ont attaqué Rav Deitsch, 63 ans, dans la nuit du 6 octobre et ont volé son argent et téléphone portable, et l’homme est resté inconscient dans une marre de sang sous un pont près de la gare la station, selon des rapports locaux dans les médias ukrainiens. Rav Deitsch a subi de multiples blessures à la tête et un traumatisme cérébral.

Les suspects sont retournés à la ville une semaine après l’attaque. Ils ont été identifiés et arrêtés par la police le 17 octobre.

Rav Shlomo Wilhelm, directeur du centre Chabad-Lubavitch de Jitomir, a déclaré que l’agression n’était probablement pas un cas antisémitisme.

« Il convient de noter que ceci est un cas inhabituel qui ne reflète d’aucune façon sur la communauté en Ukraine », a dit Rav Wilhelm .

Continuer à dire des Tehilim pour Menachem Mendel Mordechai ben Miriam, car son état est toujours grave.

