La police Jordanienne menace d’arrêter des pèlerins ultra-orthodoxes au tombeau d’Aaron

La police jordanienne aurait confisqué les châles de prière et les tefillines d’un groupe de quelques 20 hommes haredi qui ont voyagé dans ce pays dimanche pour visiter le tombeau de la figure biblique Aaron.

Les membres du groupe ont déclaré à Walla News que la police jordanienne est arrivée à l’hôtel où ils restent près de Petra et ont été fouillé afin de retrouver des articles religieux, et ont confisqué plusieurs ensembles de tefillin et des châles de prière de certains membres du groupe.

Quelques-uns parmi le groupe sont retournés plus tard en Israël au début de la journée de lundi, tandis que d’autres ont visité le Kever d’Aaron, en ignorant les tensions et même en y parvenant, y compris en récitant la Bénédiction sacerdotale, avec un ensemble de Tefillin et plusieurs châles de prière qui n’ont pas été découverts par la police jordanienne.

Rabbi Menashe Zlikah, membre du groupe, a déclaré à la station de radio Kol Hai que la police jordanienne leur avait interdit de prier n’importe où en Jordanie, y compris l’hôtel, et leur a dit que tous ceux qui priaient seraient arrêtés.

Les hommes ont été en contact avec le ministère des Affaires étrangères et le consul israélien en Jordanie qui leur ont conseillé de garder un profil bas et de retourner en Israël le plus rapidement possible.

Les efforts pour aider le groupe ont été entravés par des tensions sévères après qu’un gardien de sécurité israélien dans l’enceinte de l’ambassade du pays à Amman a tiré et a tué deux Jordaniens dimanche après avoir été attaqué, ainsi que la situation difficile à l’ambassade elle-même .

L’anniversaire de la mort d’Aaron est le jour du premier mois d’Av, qui est tombé lundi et c’est la raison pour laquelle le groupe a voyagé sur le site, en partant avant l’incident à Amman.