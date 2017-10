La police israélienne découvre un réseau de contrebande de téléphones au profit des terroristes de prisons israéliennes

La police israélienne a découvert un réseau de contrebande de divers dispositifs de communication destinés aux terroristes emprisonnés en Israël. Cette découverte a évité de planifier des attentats de leur cellule en Israel.

Dans une enquête menée par l’Unité centrale de la police israélienne avec le Service pénitentiaire israélien, un réseau organisé a été découvert pour transporter des téléphones portables aux prisonniers de sécurité dans les prisons israéliennes. Parmi les détenus, il y a un résident des territoires et des citoyens israéliens qui travaillent dans une entreprise de marketing fournissant les produits par la cantine aux prisonniers dans les prisons.

L’enquête secrète a été ouverte à la fin du mois d’août, après une enquete des agents de l’IPS au sein de la cantine de la prison d’Ofer parmi les caisses de collations et d’autres biens de consommation.

דרך המשלוחים לקנטינה: נחשפה רשת להברחת טלפונים לאסירים ביטחוניים • @TzurMaor עם הפרטים >> https://t.co/XHOlkAuFHU pic.twitter.com/2uP8V0iLsZ — חדשות 10 (@news10) 1 octobre 2017

Pas moins de cinq téléphones cellulaires et un grand nombre de cartes Sim ont été dissimulés dans ces boites. Quelques jours plus tard, un autre camion pour les prisonniers de sécurité dans la prison de Ramon, cachait six minuscules téléphones cellulaires de la taille d’un doigt.

Les employés de la société de marketing complices dans cette contrebande ont reçu des sommes d’argent à un montant de milliers de shekels sur chaque appareil de contrebande, comme 8 000 NIS pour un petit téléphone cellulaire à un téléphone portable ordinaire pour 15 000 NIS .

Au début du mois, Ziyad Shanti, 39 ans, de Khirbet, Nabi Elias de Qalqiliya, Turk Turki, âgé de 22 ans, et Yaakov Ybergimov, âgé de 25 ans, de Bat-Yam, Richard Pashnik, âgé de 23 ans, de Rosh Ha’ayin et un autre suspect dont le nom a été interdit ont prit un avocat pour leur défense.

La détention des suspects a été prolongée et demain, le bureau du procureur du district central déposera un acte d’accusation pour chacun d’entre eux et pour l’introduction de téléphones cellulaires dans les prisons, ainsi que des infractions en vertu de la loi antiterroriste.

Dans la vidéo: une documentation de l’introduction de téléphones cellulaires dans la cantine avant d’être envoyée en prison, la photographie des petits téléphones saisis dans la tentative de contrebande.