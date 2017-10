La police israélienne commence à déployer des dispositifs d’écoute dans les lieux publics de Jérusalem Est

Le journal Yedioth Ahronoth a déclaré jeudi que la police israélienne avait l’intention d’installer des dispositifs d’écoute dans les lieux publics, afin de renforcer le centre de services de police 100 et d’accélérer la réaction, soulignant que les premiers sites d’écoute seraient installés dans la ville de Jérusalem.

Le ministère israélien de la Sécurité intérieure affirme que le plan vise à «identifier immédiatement les événements inhabituels, en particulier les opérations hostiles, caractérisées par des tirs aveugles, des cris ou des rassemblements».

Selon le journal, le ministère et la police a examiné cette question en vertu de la loi secrète d’écoute, et a obtenu l’approbation pour activer ce système, après la décision du procureur général car l’objectif n’est pas d’écouter une personne spécifique.

Selon le rapport, le système est capable de distinguer les sons des explosions, des fusillades, des émeutes et d’autres scénarios problématiques, selon une programmation détaillée. En cas d’événement, les caméras seront affectées à l’événement, et la police pourra envoyer des troupes à l’endroit en question, en soulignant que les stations de police de tout le pays sont reliées à des centaines de caméras qui permettent un suivi des sites.

Un certain nombre d’officiers ont présenté au ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, l’idée d’installer des dispositifs d’écoute électronique, car ils «augmentent considérablement la vitesse de réaction de la police».

Selon les dispositifs d’écoute électronique qui contiennent un capteur audio, celui ci peut diagnostiquer des sons spéciaux, tels que le bruit des explosions, des cris, des bris de verre, et d’autres sons, et lancer des avertissements immédiatement après la capture de ces sons pour guider les caméras au centre de l’événement, et en l’absence de caméras en place et envoyer un rapport au poste de police.

Des dispositifs d’écoute à distance seront installés dans toute la ville de Jérusalem au cours de la première phase, et chaque unité coûtera environ 100 000 NIS.

Erdan a dit « l’utilisation de la technologie de pointe sauve la vie des gens », mais son rêve est de répandre le réseau des caméras et des capteurs dans les parcs publics, et renforcer la sécurité et réduire la violence.