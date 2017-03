La police israélienne en alerte lors du Marathon de Jérusalem: des groupes ultra-orthodoxes vont tenter de perturber l’évenement

La police sera en alerte pour le marathon de Jérusalem suite aux menaces de certains groupes ultra-orthodoxes qui seraient tenter de perturber le Marathon qui commence ce vendredi matin.

La police se prépare à tous les scénarios et va agir pour permettre le bon déroulement de la course. De nombreuses rues de la capitale sont susceptibles d’être bloquées .

La police a déclaré que, suite à l’information du renseignement, les ultra-orthodoxes vont perturber la course afin de soutenir un déserteur de Tsahal qui a été arrêté cette semaine.

Rav Shmuel Auerbach a appelé ses partisans à venir à Jérusalem pour protester mais le maire de Jérusalem, Nir Barkat a menacé de limoger un représentant de la faction de Jérusalem dirigé par le rabbin Auerbach si ils agissent.

Des centaines d’agents de police, les officiers des gardes-frontières et les organisateurs se préparent à assurer l’ordre public, tant pour les participants que les spectateurs, et pour le maintien de la sécurité pendant et après le marathon. Les troupes seront déployées, tôt le matin pour sécuriser l’événement et la circulation des véhicules des routes alternatives.

Il a été signalé que les véhicules de police garés le long des principales pistes de course ne seront pas autorisés à quitter les lieux jusqu’à la fin de l’événement et l’ouverture des routes.

La police appelle tous les résidents et ceux qui viennent d’être patient en raison des perturbations de trafic attendues pendant la journée et suivre les indications des agents sur le terrain.

