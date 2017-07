La police des frontières est restée des dizaines d’heures sous la chaleur à la frontière égyptienne, regardez ce qu’ils ont découvert …

Pendant plusieurs heures, sous la chaleur à la frontière égyptienne, la police des frontières a surveillé cette zone, et leur patience a payé !

« Cette embuscade a été prévue et planifiée suite à des renseignements et nous avons identifié pas moins de 15 suspects arrivant d’Egypte vers la frontière israélienne. Il y avait beaucoup de mouvement et certains sont arrivés avec des échelles et les ont placées sur le mur de la clôture. Soudainement, ils ont commencé à monter et jeter des sacs blancs de l’autre côté de la frontière ».

« Cette unité d’infiltration a préparé une embuscade et a utilisé plusieurs postes d’observations dans la partie nord de la frontière entre Israël et l’Egypte. Quand les suspects ont commencé à jeter les sacs, la police égyptienne a ouvert le feu vers les contrebandiers, au risque de toucher nos forces ».

« Nos forces parallèles, du côté israélien de la frontière, ont aussi agi en collaboration avec la police égyptienne ».

Deux suspects avec un véhicule, côté israélien, ont commencé à charger les sacs.

A ce moment, la police israélienne les a pris en embuscade et a attaqué les suspects jusqu’à leur arrestation. Les deux individus sont âgés de 20 ans et il y avait dans leur véhicule pas moins de 100 kilogrammes de drogue présumée, de type cannabis et haschisch.

Une enquête initiale a révélé que les suspects distribuaient cette drogue dans le sud d’Israël. De plus, du matériel militaire a été saisi, comme des jumelles de vision nocturne, des véhicules militaires qui avaient apparemment été utilisés dans le cadre de la contrebande.

Le commandant de l’unité, le surintendant principal « Y » a affirmé qu’une unité de policiers en civil dans le Sud opère à la frontière égyptienne contre le terrorisme et le trafic de drogue. Bien que ce soit une frontière en paix, la complexité et les défis nous oblige à rester toujours disponibles et opérationnels au plus haut niveau.

Depuis ces derniers mois, cette contrebande a conduit à la saisie de dizaines de sacs totalisant une demi-tonne de haschich. La police continuera d’agir contre le trafic de drogue, y compris aux frontières du pays en faisant appels aux unités spéciales.

