La police des frontières (Magav) a déjoué une attaque au poignard à Jérusalem

La vigilance et le professionnalisme des gardes frontières opérant à Jérusalem Est a conduit à l’ arrestation d’ un résident terroriste arabe qui au cours de son interrogatoire a avoué son intention d’attaquer les forces de sécurité dans l’ est de Jérusalem.

Les officiers des gardes frontière ont agi hier lors d’une opération planifiée et ont arrêté l’homme dans un bus de transport public de Jérusalem – Est. Le jeune (19 ans) résident arabe des territoires et sans papiers et donc illégalement dans le pays a été arrêté et amené pour un interrogatoire.

Les enquêteurs ont mené une enquête professionnelle et déterminée qui indique que le suspect est venu à Jérusalem – Est ce jour précis et avait l’ intention d’acheter un couteau et nuire aux membres des forces de sécurité déployées dans la zone.

Sa détention a été prolongée par le tribunal jusqu’à 18/01/17. La police a déclaré que le déploiement opérationnel, la vigilance et le professionnalisme des officiers et des combattants qui travaillent constamment dans la région a conduit à nouveau à déjouer une attaque contre des innocents et les forces de sécurité .

Les activités opérationnelles et la détermination continueront aussi longtemps que nécessaire pour le bien être et la sécurité des résidents locaux et des visiteurs.

