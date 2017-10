La police d’infiltration a évité un attentat dans le pays après l’arrestation d’un arabe de Tulkarem

Les forces de la police en civil ont arrêté un Arabe soupçonné d’avoir planifié une attaque en Israël. Pendant l’arrestation, le terroriste a sorti un couteau et a essayé d’attaquer. Les efforts des forces de sécurité pour prévenir et combattre le terrorisme continuent même pendant les fêtes juives : la police d’infiltration avec la police israélienne et le Shin Bet ont conduit aujourd’hui à l’arrestation d’un résident palestinien de Tulkarem qui aurait tenté de planifier une attaque en Israël.

Lorsque les forces de sécurité sont arrivées pour arrêter le suspect, celui-ci a commencé à résister tout en essayant de prendre le couteau. Le suspect a été arrêté sans l’utilisation d’une arme de la police grâce aux policiers en civil déployés dans le pays, y compris ceux opérant dans le secteur sud, qui sont à l’avant-garde de la sécurité en Israël et doivent agir dans différentes situations dangereuses ou lors d’opérations longues et complexes.