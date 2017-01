Quel point commun entre l’ambassade de Jérusalem et les caricatures de Mahomet?

Le ministre des Affaires étrangères de la France a dit que déplacer l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem , de son emplacement actuel à Tel Aviv serait une « provocation » et une menace pour les efforts pour une solution à deux Etats dans un conflit au Moyen Orient prolongé.

Le ministre Jean-Marc Ayrault a mis en garde le président élu Donald Trump contre le déplacement de l’ambassade des États-Unis avant que de nouvelles négociations de paix puissent être tenues.

La décision pourrait être considérée comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël après des décennies d’insistance pour que le statut de cette ville soit déterminé par des négociations directes.

Ayrault a dit que la France travaillera pour maintenir de bonnes relations avec l’administration Trump , mais a souligné les craintes françaises suite à la décision de transférer l’ambassade pouvant déclencher de nouvelles violences au Moyen Orient. (AP)

Il n’y a aucune raison juridique pour laquelle les États Unis ne devraient pas déplacer l’ambassade. La seule raison contre est le risque que les Arabes iront tuer les gens innocents.

Et cette peur signifie que les musulmans ont le pouvoir de veto sur littéralement tout ce qu’ils n’aiment pas dans le monde entier.

Il n y a plus de logique car l »ensemble du fondement de ce chantage est que les Arabes et les musulmans sont irrationnels et illogiques.

Les caricatures de Mahomet furent aussi le même shéma. Personne ne va imprimer des caricatures de Mahomet parce que les musulmans pourraient paniquer et tuer des gens.

Mais leur irrationalité est acceptée, de sorte qu’ils ne sont pas à blâmer pour leur menace de violence. Seuls les Occidentaux qui « provoquent » sont à l’ arrêt, et ont décidé de ne plus « provoquer » les musulmans ou les Arabes eux – mêmes.

Il y a autre chose en commun avec les caricatures de Mahomet avec la décision potentiel de modifier l’endroit de l’ambassade: Les parties lésées prétendent qu’ils sont contre le droit international.

Tout comme les musulmans ont essayé (et ont échoué) d’ajouter leurs discours aux traités et résolutions des Nations Unies contre la » diffamation des religions « , les Palestiniens prétendent maintenant que les États – Unis qui vont déplacer l’ambassade est contraire au droit international:

Le représentant en chef palestinien en France a dit que déplacer l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem , de Tel Aviv constituerait une violation du droit international et ajoute qu’il ne pense pas que la nouvelle administration de Donald Trump va prendre une telle décision.

Salman Elherfi a déclaré à l’Associated Press qu’une conférence de paix au Moyen – Orient dimanche à Paris a envoyé un message « très clair » , appelant chacun à ne pas apporter des modifications qui pourraient affecter une solution définitive pour la région, en particulier en ce qui concerne le statut de Jérusalem.

«Je ne crois pas que les États-Unis violent le droit international parce que le transfert de l’ambassade des Etats-Unis dans un territoire occupé signifierait admettre l’annexion de ce territoire par Israël. »

Maintenant , ils affirment que l’ ensemble de Jérusalem est un territoire occupé. Et il n’y a pas de refoulement sur un tel mensonge évident parce que les Palestiniens sont supposés être des menteurs irrationnels pour commencer, alors pourquoi les tenir responsables de quelque chose qui est leur nature ?

Voici comment les nations «éclairés» du monde traitent leurs amis musulmans et arabes – comme irrationnelles, des menteurs illogiques. Et quand vous les traitez de cette façon, ils sont heureux d’en profiter.

