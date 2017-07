Plusieurs survivants de la Shoah à la Pologne : « Il faut empêcher le décision de l’UNESCO, le Caveau des Patriarches n’appartient pas aux palestiniens »

Un survivant de la Shoah polonais vivant aujourd’hui en Israël, avec d’autres rescapés des camps ont envoyé hier (mercredi) une lettre urgente au ministre des affaires étrangères de la Pologne leur demandant que le gouvernement polonais empêche l’Unesco de déterminer que la grotte des Patriarches et la ville de Hévron soient des sites du patrimoine mondial appartenant à l’Autorité palestinienne. La Pologne, qui n’a pas encore répondu, peut empêcher cette décision.

L’ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, a écrit une lettre cinglante à l’UNESCO afin d’empêcher l’organisation d’accepter un tel mensonge. « Je veux exprimer une position ferme des États-Unis, le Caveau des Patriarches appartient aux trois religions et il n’y a aucun risque de disparaître (comme le fait penser les palestiniens) ».

Le groupe de survivants qui a fait appel au ministre de la Pologne a défini la décision de l’UNESCO comme « une décision malheureuse, qui produit le récit palestinien qui est absolument faux ».

Pour rappel, l’UNESCO a l’intention de reconnaître le Tombeau des Patriarches, un des plus anciens sites de l’ héritage juif, où sont enterré Abraham, Issac, Jacob et leurs femmes respectives comme un site de l’Islam appartenant à l’Autorité palestinienne.

Une résolution similaire a été adoptée par l’UNESCO en 2015 concernant le Tombeau de Rachel à Bethléem, également reconnu comme un site musulman qui appartient uniquement à l’Autorité palestinienne, tout en ignorant les revendications juives sur la tombe, qui a suscité de vives protestations et la condamnation en provenance d’Israël et de la communauté juive mondiale.

Selon Darshan Leitner, présidente de la loi : « Si une telle décision est prise, ce sera une profanation de la mémoire des millions de Juifs assassinés en Pologne, et j’espère que le gouvernement polonais va s’opposer à ce vote ».

« L’UNESCO est une entité antisémite qui veut effacer tout lien historique avec Israël et son pays natal et promouvoir le faux récit palestinien. Des centaines de cimetières juifs historiques ont été profanés et détruits en Pologne pendant la Shoah. Nous demandons au gouvernement polonais de ne pas prendre part une nouvelle fois à la profanation du caveau des Patriarches à Hébron ».

