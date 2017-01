Plusieurs résidents de Ofra vont débuter une grève de la faim pour annuler la destruction de 9 maisons

Des responsables et résidents de la ville d’Ofra mais aussi des dirigeants de Judée Samarie ont débuté une grève de la faim devant la Knesset avec l’objectif d’annuler un decret de destruction sur 9 maisons de cette localité : «Ofra exige un arrangement».

La destruction est prévue le 8 février pour neuf maisons de la ville d’Ofra suite à une décision de la justice israélienne.

« La destruction prévue le 8 février est le résultat de l’incompétence du gouvernement, qui n’a pas pris les dispositions juridiques appropriées pour la ville et l’a exposé à des poursuites destructrices. C’est un exemple qui illustre l’attaque systématique de notre capacité à nous développer … Avec l’entrée en fonction du nouveau président américain, nous avons une occasion historique et une chance de régler définitivement le statut de la Judée-Samarie et de permettre aux pionniers d’exister et de se développer comme tous les citoyens israéliens…La communauté d’Ofra appelle les dirigeants et le public à soutenir leur lutte et à se joindre à la grève de la faim qui commencera dimanche prochain devant la Knesset. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI