Plusieurs rabbins appellent les Juifs à se rendre demain au Mont du Temple

Les tensions autour du Mont du Temple ne semblent pas éteintes, un nouveau communiqué de dizaines de rabbins qui veulent renforcer la présence juive sur le Mont du Temple ont créer un « sceau d’approbation » (Tav Taken) pour se rendre sur le site contre une loi juive qui l’interdit :

« C’est un grand privilège de se rendre sur le Har Habait et les juifs ont l’obligation et la responsabilité de répondre à toutes les exigences de la Halacha (loi juive)»

(concernant les juifs orthodoxes, il n’est pas permit de se rendre à cet endroit qui était autorisé seulement aux Cohanim, avant et aprés la destruction des deux Temples)

Mais des dizaines de hauts rabbins du sionisme religieux pensent autrement et ont donné leur approbation pour se rendre sur le site le plus saint du judaïsme. Parmi les signataires Rabbi Dov Lior, le rabbin Nachum Rabinowitz, Rabbi Eliezer Waldman, Rabbi Isral Rozen, Rabbi Itzhak Silt, Rabbi Zini, et des dizaines d’autres rabbins.

«C’est un privilège de monter sur le Har Habait pour exiger notre présence dans ce lieu saint », ont dit les rabbins du manifeste et afin d’ encourager les gens à monter sur le Mont du Temple.

Ajoutant que pour respecter la Halacha (loi juive): « Nous estimons qu’il est nécessaire de préciser que les juifs ont le devoir et la responsabilité de satisfaire toutes les exigences de la loi juive et sont autorisés à entrer sur le Mont du Temple après s’être plongé dans un mikvé casher …et sont autorisés à se rendre seulement dans la zone des « levy » et ne peuvent pas se rendre sur la zone de « la chehina » (présence divine).

Il faut en fait éviter de monter les escaliers car cette zone n’est pas permise selon la loi juive.

Ajoutant : » Tout ceux qui ne répondent pas à ces conditions, ne devraient pas monter sur le Mont du Temple. »

Le ministre de l’Agriculture Or Yehuda Hacohen Ariel a dit: « Je me félicite du soutien rabbinique au Mont du Temple. Je demande au premier ministre d’entendre leurs voix et permettre une augmentation immédiate du nombre de visiteurs Juifs et aux membres de la Knesset sur ce site. »