Plusieurs essais de la version améliorée du Dome de fer passent avec succès

Une version améliorée du Dome de fer, un système de défense antimissile, a passé avec succès une série de tests au cours des derniers jours, au cours desquels le nouveau intercepteur Tamir a abattu plusieurs missiles. Le missile intercepteur Tamir, est équipé de capteurs électro-optiques et de huit ailerons de direction permettant une haute maniabilité.

Les expériences font partie d’un programme annuel qu’effectue le ministère de la Défense en collaboration avec la société israélienne Rafael.

Les tests ont été effectués dans le sud du pays et visant à vérifier la capacité du Dôme de fer à intercepter une variété de cibles tirées simultanément ou à différents horaires.

Le missile intercepteur Tamir est important car il contient des composants qui ont été conçus et fabriqués conjointement par Israël et les États-Unis en vertu de l’accord signé en 2014.

Selon les termes de l’accord, Israël a entrepris de fabriquer certains de ses composants aux Etats-Unis via la société Raytheon et l’Agence de défense antimissile des États-Unis

La mise en place de la défense tente d’établir un système national coordonné pour tous les systèmes de missiles, y compris le Dome de fer, la Fronde de David, Hetz (Arrow) Hetz II et III afin d’améliorer la «bataille économique» et réduire la quantité de temps nécessaire pour atteindre la cible et l’utilisation appropriée des missiles de portée adaptée, chacun pouvant coûter des dizaines de milliers de dollars.