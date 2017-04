Plusieurs cyber-attaques déjouées en Israël sur 120 institutions privées et sites civils

L’Autorité nationale pour la protection sur Internet a empêché des cyber-attaques importantes ciblant 120 institutions privées et civiles en Israël. L’Autorité a effectué des travaux de recherche qui ont révélé les grandes lignes de l’attaque et les méthodes utilisées.

L’analyse montre que l’attaquant a usurpé l’ identité d’ une organisation légitime et envoyer des messages e – mail au nom de l’organisation pour tenter d’attaquer quelque 120 organisations, les organismes gouvernementaux, les institutions publiques et les particuliers, tout en feignant un « certificat de sécurité » de l’entreprise de manière fiable.

Pour rappel, l’organisation internationale des Hackers, Anonymous a annoncé l’ouverture de cyber-attaques contre Israël ce mois – ci, lorsque des rapports similaires sur d’autres cyber – attaques ont apparu sur le chat de YouTube, Facebook et Telegram.

La liste des cibles potentielles émis par l’organisation, sont les sites du gouvernement comme le ministère des Finances, l’armée israélienne, le Premier ministre, le Ministère de la Santé et les sites Internet de l’institution et la Knesset. D’autres sites ciblés sont liés à l’information et des sites sportifs et le moteur de recherche Google.

