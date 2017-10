Plusieurs arrestations suite au phénomène de clowns terrifiants en Israel

Des policiers ont arrêtés dans plusieurs villes du pays , des jeunes soupçonnés d’intimider les passants.

La police s’engage dans la lutte contre ce phénomène de clowns effrayants qui harcelent les résidents de divers endroits du pays depuis quelques jours. Deux garçons habillés en clowns ont été arrêtés dimanche à Rishon Letzion. Ils ont avoué et ont été transférés pour une enquête plus approfondie.

תופעת הליצנים מטילי האימה: צעירים ונערים מחופשים לליצנים מבהילים עוברים אורח ברחבי הארץ, בהשראת סרט האימה « זה » https://t.co/601zMlwXvY pic.twitter.com/Me7Z2T7pPY — חדשות 2 (@Channel2News) 3 octobre 2017

Une autre fille a été retrouvée dans une autre partie de la ville déguisée en clown et a également été arrêtée pour interrogatoire.

Hier, deux garçons de Kiryat Gat ont été arrêtés après avoir fait peur aux passants déguisés en clowns. La police a décidé de les interroger dans le service de la jeunesse de la police. ‘Ces cas se joignent à une enquête ouverte depuis la semaine dernière à Dimona contre quatre enfants de 12 ans qui ont également été appréhendés lorsqu’ils ont effrayé des civils avec des déguisements épouvantables de clowns. Dans ce cas, en raison de leur jeune âge, la garde des enfants a été transférée aux autorités sociales.

Un incident similaire s’est produit à Afula qui a pris fin avec le traitement des autorités sociales. La police a déclaré que l’activité de la police contre le phénomène, ainsi que l’enquête sur les garçons détenus après avoir pris part au phénomène social criminel et illégal, indiquent que le dénominateur commun de ces cas est le désir de faire une farce et de participer à la tendance suite au film « Zé » .

Le manque de sensibilisation chez les jeunes et le manque de prise de conscience que de tels actes étaient criminels ont également été soulignés par l’intervention déterminée des organismes d’application de la loi. On a également constaté que, dans de nombreux cas, les parents des garçons ne savaient pas du tout les actions de leurs enfants. ‘La police d’Israël continuera à prévenir l’intimidation et le harcèlement du public, en violation de l’ordre public et perturbant la routine de la vie, et de tels actes se heurteront à une exécution sans compromis’, a déclaré la police israélienne.

Le porte parole de la police à Beersheva a dit que ce genre de comportement pourrait terminer en une tragédie.

Dommage que les producteurs de ce film inspirant ne soit pas aussi accusés d’incitation au harcèlement, sachant qu’un autre film va bientôt passer dans les salles !

À la suite du phénomène qui se déroule dans diverses villes à travers le pays, ce matin, le Service de conseil psychologique du Ministère de l’éducation a publié des lignes directrices pour les écoles, afin que les professeurs discutent avec les étudiants et leur présente les moyens possibles de faire face au phénomène.

Le ministère de l’Éducation demande au personnel éducatif de tenir une discussion sur le sujet dans les salles de classe dans les endroits où il est nécessaire, avant les vacances de Sukkot et de revenir sur le sujet apres les fêtes juives de Tichri. La directive consiste à tenir un dialogue qui permet de faire prendre conscience du phénomène et une vigilance accrue ainsi que des informations et des adresses pour l’assistance.