Les plus riches en Israël : Patrick Drahi en tête des 116 milliardaires

En Israël vit actuellement 116 milliardaires qui valent 168 milliards de dollars. Parmi eux, il y a des noms familiers et connu par un grand nombre d’israéliens, mais certains sont beaucoup plus anonymes.

Le magazine The Marker, place en tête Patrick Drahi qui est connu médiatiquement dans le monde .

Ces dernières années, on constate une augmentation de l’ accumulation des profits et des actifs et l’augmentation du nombre de millionnaires et milliardaires qui vivent en Israël. Vous pouvez trouver une liste des visages familiers, y compris les chefs supérieurs des entreprises de l’économie, mais aussi ceux qui sont plus obscurs.

The Marker renseigne quelles sont les propriétés détenues par ces gens riches en Israël et à l’ étranger, et donne un aperçu de qui sont les personnes les plus puissantes du marché – et combien ils valent.

Les mieux Notés : En première place, Patrick Drahi d’origine francaise, qui avait déjà gagné le surnom du « milliardaire secret », mais aussi le chef de l’ empire des communications internationales entre autres, et le propriétaire de « HOT » Israël. Drahi a aujourd’hui une valeur de 14 milliards $.

La deuxième place est détenue par la famille Wertheimer,avec 9 milliards de $. En troisième place est Shari Arison avec un capital de 5,2 milliards, puis le producteur hollywoodien Arnon Milchan avec une fortune estimée de 5,1 milliards $. Milchan fait actuellement l’objet d’une enquête concernant le couple de Netanyahou.

En cinquième place , Danna Azrieli, qui a hérité de son père le réseau de centre commercial « Azrieli » avec un capital de 4,5 milliards $ et Yitzhak Tshuva après la découverte de gaz a une fortune d’environ 4 milliards $.

