Des plus en plus d’israéliens se rendent au Mont du Temple malgré les provocations des arabes

Ce lundi matin, de nombreux israéliens et touristes se sont rendus sur le Mont du temple malgré le mécontentement des arabes qui ont fait de cet endroit le plus saint du judaïsme leur propriété et en transformant cette place en un lieu de jeu comme le football.

La police israélienne a ouvert les portes vers 7h30 et a renforcé sa présence sur le site pour assurer une protection complète des juifs lors de leurs visites en ces jours de vacances de Souccot. Les arabes appellent ces visites des « incursions organisées par l’organisation du temple dirigé par Yehouda Glick, un député israélien du Likoud ».

Selon les sources locales, 158 israéliens se sont rendus sur le site ce matin en trois groupes, et ont visité diverses parties de ses cours, avec des explications des guides sur l’histoire du peuple juif et l’emplacement du Temple Juif.

Un ou deux juifs ont essayé de se prosterner devant le Temple mais ont été empêchés par la police et les gardes jordaniens du Wafq. L’afflux de dizaines de fidèles de Jérusalem s’est fait dans une grande joie malgré les regards et les comportement parfois menaçants des arabes sur le site.

Ce dimanche, pas moins de 524 israéliens se sont rendus le matin et l’après-midi, au quatrième jour de la fête, et un membre de la Knesset du Likoud ‘Yehuda Glick’ a organisé des prières devant la porte de la Catanine. Au cours de ce processus, la police israélienne a fermé les routes menant à la zone et un hélicoptère a survolé le ciel de la ville.

Ce même dimanche, Tsahal a fermé des routes menant à la ville de Silwan, au sud de la mosquée d’Al Aqsa, après l’afflux d’Israéliens à la ville pour accomplir les prières pour les fêtes Juives et la bénédiction des Cohanim.