Un des plus grands historiens français qui a souligné l’antisémitisme musulman est poursuivi pour « discours de haine » !

L’ un des plus grands historiens du monde sur les communautés juives dans les pays arabes est poursuivi en France pour le discours de haine présumée contre les musulmans.

Le savant juif français né au Maroc, Georges Bensoussan, 64 ans, doit comparaître le mois prochain devant un tribunal correctionnel de Paris sur une plainte déposée contre lui pour incitation à la haine raciale par le Collectif contre l’ islamophobie en France, selon le groupe qui l’a récemment annoncé sur son site Internet .

La plainte, de cet éminent spécialiste français a été rejeté pour « tentative d’intimidation » dans une déclaration vendredi, suite à des remarques sur l’ antisémitisme par les musulmans . Mr Bensoussan, auteur du livre «Les Juifs dans les pays arabes» , a intervenu l’ année dernière au cours d’ une interview diffusée par la station de radio France Culture selon le collectif .

Le Collectif a fondé sa plainte sur deux remarques par Mr Bensoussan.

«Aujourd’hui, nous assistons à un peuple différent au milieu de la nation française, qui n’adhèrent pas à un certain nombre de valeurs démocratiques auxquelles nous adhérons, » peut on lire dans la première citation signalé.

La deuxième citation citée comme suit: « Cet antisémitisme viscéral est prouvé par l’enquête Fondapol par Dominique Reynié l’an dernier et ne peut pas rester sous silence. « Organisé en 2014 parmi les 1580 répondants français, dont un tiers étaient musulmans, l’enquête a révélé que les musulmans étaient deux fois et même trois fois plus anti-juif que les Français dans leur ensemble. »

» En outre, avec l’animosité envers la nation française, il n’y aura pas d’ intégration aussi longtemps que nous ne serons pas débarrassés de cet antisémitisme ancestral qui est gardé secret (…) comme le dit le sociologue algérien, Smain Laacher, très courageusement dans une film qui sera diffusé sur France 3 :

» Il est honteux de maintenir en place ce tabou, sachant que dans les familles arabes en France et au delà, tout le monde sait , mais personne ne dira que l’ antisémitisme est transmit avec le lait maternel , » selon la citation.

Aucun de ces citations est proche d’un discours de haine.

Mais les gens qui veulent stopper la liberté d’ expression en France ont une arme puissante:

Toute personne peut être poursuivis si elle considère quelques chose comme offensant. Cette règle absurde est totalement incompatible avec la liberté d’ expression. Le discours de haine en effet devrait être poursuivi, mais ces plaintes doivent être vérifiés par des professionnelles, afin d’arrêter les abus, ce qui est clairement le cas ici.

Les critères ne devraient pas être difficiles : Un discours de haine encourage les actions de haine. Personne ne va attaquer les musulmans parce qu’une note intellectuelle affirme que les Arabes détiennent généralement des vues antisémites ou que leur influence culturelle en France est en contradiction avec les valeurs traditionnelles françaises.

Trois éminents penseurs français, Jacques Tarnero, Yves Ternon et Michel Zaoui, ont émis une condamnation ferme :

Ces approches font maintenant partie d’une stratégie d’intimidation visant à la censure de toute parole lucide, de toute expression critique. La nouvelle police de la pensée cherche à utiliser les armes de la démocratie pour contraindre. Qu’ils sont ornés avec les plumes de l’antiracisme ne change pas le cas. L’accusation de «l’islamophobie», assimilée à un discours raciste, est elle – même partie d’une stratégie de dévier du sens des mots visant à disqualifier toute analyse lucide de la situation actuelle.

Ne nous trompons: aujourd’hui , nous sommes confrontés à une attaque tous azimuts visant à mettre en place des normes culturelles et politiques étrangères à la démocratie et à l’esprit des Lumières dans le paysage français et européen. Ce modèle vise à agir contre notre ordre historique et culturel. Cette stratégie est en ligne avec les autres agressions dont la France et l’ Europe ont été victimes depuis un certain nombre d’années. Ce terrorisme culturel complète le terrorisme meurtrier physique.

Le procès contre Mr Benssousan est prévu pour ce 25 Janvier 2017.

