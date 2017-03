La plus grande menace pour Israël : L’Iran pour le Mossad, le Hezbollah pour Tsahal …

Le Chef du Mossad, Yossi Cohen a parlé ce matin (mardi), concernant la menace principale contre l’Etat d’Israël en nommant l’Iran :

« Aussi longtemps qu’existera le régime actuel, avec ou sans un accord nucléaire, l’Iran continuera d’être la principale menace pour Israël. »

« Les Etats-Unis restent la superpuissance, le nouveau buzz Ward est une stratégie hybride. L’idée est de fonctionner en parallèle, tout en appliquant une série de mesures « , a ajouté Cohen.

Lors de cette conférence au Collège Netanya, Cohen a également abordé d’autres sujets et a déclaré que «le système de sécurité devrait se concentrer sur les ennemis dans la région, mais qu’il fallait les étudier, les connaître en profondeur ».

« Le Moyen-Orient est la cour de notre maison et il est impliqué dans toute la région. Pour créer des alliances, identifier des intérêts communs avec les pairs et les ennemis dans un certain aspect, » .

Plus tôt, à la même conférence, le chef d’état-major a affirmé quant à lui que le Hezbollah est en fait le défi le plus important de l’armée israélienne.

«Le Hezbollah est le principal défi de l’armée israélienne », a déclaré Eizencott ajoutant que l’armée suivra de près « l’utilisation de produits chimiques lors des combats en Syrie. »

En ce qui concerne la nomination d’un nouveau chef à la frontière nord, il a déclaré: «Nous maintenons la frontière au calme mais nous sommes prêts à répondre à nos intérêts dans cette région du nord afin de prévenir l’intensification du terrorisme et de la contrebande des armes les plus avancées. »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes