La plus grande menace : La gauche antisémite

Yair Netanyahu, le fils du Premier ministre israélien, avait dit ceci sur Facebook:

En résumé, les néo-nazis font partie du passé, mais la gauche menace le présent…

Je pense qu’il a raison.

Toute personne ayant un cerveau fonctionnel reconnaît les néo-nazis pour ce qu’ils sont : des racistes et des antisémites impatients, essayant d’imiter les nazis d’autrefois. Ils ne le cachent même pas. Bien sûr, nous devons prendre leurs menaces au sérieux, être vigilants contre eux et prévenir leur volonté de devenir violent.

Mais ils vivent en marge de la société et sont marginalisés par les gens décents. Leur nombre est faible. Je dis qu’il y a une autre menace beaucoup plus grande :

La gauche antisémite, qui comprend les types d’extrême gauche comme antifa et BLM, ainsi que ceux plus au centre comme les Linda Sarsours du monde.

Tout comme les néo-nazis, la gauche a une part équitable de racistes et d’antisémites. Mais ils ne l’admettront pas – ils sont, après tout, censés combattre le racisme et l’oppression. En fait, la simple suggestion qu’ils sont antisémites suscitera une réponse que vous essayez de les faire taire à cause de leur critique d’Israël.

Israël.

La gauche déteste Israël et les «sionistes» (oubliant commodément qu’un sioniste n’est que quelqu’un qui soutient les juifs vivant dans leur patrie indigène, Israël) et le rend très clair. Mais ils ne détestent pas les juifs, alors ils le disent. Après tout, certains de leurs meilleurs amis sont juifs (ces «jolis» juifs qui détestent aussi Israël – les juifs idiots utiles).

La gauche se prononcera fermement contre le racisme, l’antisémitisme des néonazis et sur le droit, mais en ce qui concerne l’antisémitisme du Hamas, des personnages religieux musulmans et de tout autre anti-sioniste-et non antisémites, leur silence est assourdissant.

Et parce qu’ils n’aiment généralement pas les juifs, il devient de plus en plus difficile pour eux de toujours faire l’effort de montrer qu’ils se soucient de nous. Nous l’avons vu récemment avec la marche Chicago Dyke, et on le voit maintenant avec la marche pour la justice raciale prévue à Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, assurant que les juifs qui s’intéressent vraiment à leur judaïsme ne pourront pas y assister. Ils refusent de reporter la date, affirmant que le 30 septembre a été choisi « en l’honneur de l’anniversaire des 227 vies noires perdues et 122 injustement emprisonnées pendant le massacre Elaine de 1919. » (Et leur « sceau d’approbation kosher » d’un rabbin reconstructeur semble être n’importe quoi… )

Outre la nature plus cachée de leur antisémitisme, ce groupe de personnes est toujours en croissance, grâce au processus d’endoctrinement non seulement sur les campus, mais aussi sur les leaders mondiaux de la culture pop.

Donc, oui, je suis plus susceptible de perdre le sommeil sur la menace posée par ce groupe de personnes néfastes que l’autre, un groupe plus marginalisé à l’extrême droite.

Par Aussie Dave.