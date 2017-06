La plus grande machine de guerre mondiale atteindra Haïfa

La plus gros porte-avions de la US Navy, USS George H. W. Bush arrivera la semaine prochaine au port de Haïfa. C’est le plus grand navire au monde avec plus de 5.000 marins et membres d’équipage et 90 types d’avions, y compris les avions de chasse F18, hélicoptères et avions hélicoptère CH53 et V22.

Ces deux dernières années, ce porte-avions était présent dans le golfe Persique afin d’attaquer des cibles de Daesh en Syrie et fut également au large de la côte de l’Ukraine.

Les responsables américains ont refusé de commenter le rapport et dire quel est le but de cette visite. Israël entretient des contacts étroits avec la Force aérienne de la marine américaine et des États-Unis et les visites inclus des exercices et des opérations conjointes de la marine et la force aérienne des deux pays.

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

La nouvelle législation européenne ne nous permet plus aujourd'hui de financer correctement le site. Sans votre aide, le site fermera prochainement. Une participation de 5 €/mois serait la bienvenue !Malgré tous nos efforts, c'est la dernière solution pour vous donner une information quotidienne.

VIA PAYPAL (Sécurisé): ICI