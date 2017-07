La plus émouvante histoire d’amour de la Shoah vient de se terminer…

Elles ont vécu l’enfer de la Shoah, mais ont été sauvées grâce aux soldats écossais, dont John MacCay. Edit et sa mère ont survecu, et la jeune femme à l’époque a décidé de vivre une belle histoire d’amour avec son sauveur.

Edith et John ont eu deux enfants, 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants et pendant leur vieux jours , il se sont installés dans une maison de repos où ils ont célébré, en février dernier, leur 71e Saint-Valentin.

La fin d’une belle histoire d’amour s’est terminée, il y a quelques jours quand Edith est décédée des suites d’une maladie dans les bras de son sauveur.

