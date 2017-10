Plus d’un million de Juifs devraient participer à l’observance du Shabbat mondial le 27-28 octobre

Une célébration mondiale du Shabbat avec des centaines d’événements spéciaux organisés dans les communautés juives locales à travers le monde – y compris de nouveaux événements au Togo, au Mozambique et au Venezuela est prévue du 27 au 28 octobre.

La journée mondiale de l’observance, initiée par le Projet Shabbat, rassemble les Juifs pour garder au moins un seul Shabbat. Il a débuté comme un événement local en Afrique du Sud en 2013, initié par le grand rabbin sud-africain Warren Goldstein, qui a proposé l’idée d’organiser une expérience de Shabbat communautaire.

« Au cours des dernières années, il a été tout simplement passionnant et profondément inspirant de voir les Juifs se rassembler à travers toutes les divisions imaginables : la langue, la culture, l’ethnicité, la géographie, l’observance », a déclaré M. Goldstein dans un communiqué.

Pour la première fois cette année, les villes de Lomé (Togo) et Maputo (Mozambique) accueillent des événements du Projet Shabbat, tout comme Larnaca (Chypre), Asuncion (Paraguay) et le Venezuela. Ils sont rejoints par près de 160 villes en Israël et plus de 500 villes aux États-Unis. Selon le projet Shabbat, 1 million de juifs dans 1 152 villes de 95 pays devraient participer à des événements cette année.

Sydney, en Australie, inaugurera Shabbat lors d’un événement musical en plein air surplombant le Sydney Harbour Bridge. Au Brésil, la synagogue Kahal Zur Israël de Recife – la plus ancienne synagogue des Amériques, érigée en 1636 – ouvre ses portes à une série d’événements. Les villes sud-africaines de Cape Town et de Johannesburg accueillent « dark tisch », une célébration du vendredi soir tenue dans l’obscurité totale.