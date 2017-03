Pourquoi plus de 7000 incidents antisémites sous Obama ont été largement ignorés ?

Au cours des deux derniers mois, près de 100 centres communautaires juifs et décoles ont été la cible de menaces antisémites. La carte des menaces est choquante. Elle s’étend du Maine à la Floride, le Texas, le Colorado, et tout le trajet de la Californie à Washington. Malgré plus de 190 incidents antisémites, aucune arrestation n’a été faite. Les temps sont terrifiants pour beaucoup, et il y a un sentiment que l’antisémitisme va en crescendo aux États-Unis. La perception est que l’Amérique a toujours été sûre et tolérante, mais aujourd’hui une « augmentation de la vague » de l’antisémitisme pourrait modifier cette idée.

La réponse de l’administration américaine a été tiède au mieux, et au pire un déni. Bien que le vice-président Mike Pence, se soit rendu au cimetière profané à Saint-Louis, il a fallu plus d’un mois pour que le président américain Donald Trump fasse des dénonciations claires, malgré de nombreuses occasions de le faire. Trump a été personnellement blâmé pour l’antisémitisme et le « déchaînement » au cours de la campagne électorale de l’an dernier. Rabbi Daniel Bogard, victime d’abus antisémites en ligne, a déclaré à la JTA « il y a eu une autorisation qui a été donnée à dire des choses que nous n’avons pas l’habitude de dire. »

Ceci alimente un récit qui confirme la montée de l’antisémitisme. Il y a plus de 9 millions de résultats dans Google, relatifs à « Trump anti-sémitisme ».

Cependant Mark Oppenheimer au Washington Post, note » il n’y a pas de bonnes preuves statistiques (encore, de toute façon) que les Américains aient connu une plus grande croissance de l’antisémitisme ces derniers mois …

S’il y a eu une augmentation importante de l’antisémitisme au cours des 190 incidents que les médias ont rapportés dans les deux premiers mois de 2017, nous allons utiliser cela comme un baromètre et considérer les sept premières années de la présidence de Barack Obama.

Il y a eu 1.211 incidents antisémites dans la première année d’Obama à la Maison Blanche. Ce fut après quatre ans de déclin de l’antisémitisme. Par exemple, en 2008, il y a eu 1352 incidents. Les attaques avaient culminé en 2004 avec 1.821 incidents.

Au fil des années, le nombre d’incidents a continué de baisser. Après une première légère hausse avec 1,239 actes en 2010, ils ont diminué à 751 en 2013. Ils ont commencé à remonter à 914 en 2015. Lorsqu’on ajoute le nombre total d’incidents entre 2009 et 2015, le nombre total d’attaques atteint plus de 7.000. Toutefois, le nombre d’agressions a augmenté, doublant presque au cours de l’administration Obama.

Dans l’ensemble, il y avait une moyenne de 84 incidents par mois sous l’administration Obama. Revenons en arrière un instant et comparons les 95 incidents entre Janvier et Février 2017. C’est une augmentation de 10%. Mais les médias qui auraient pu juste dire que c’était une « légère augmentation » par rapport à la même période sous Obama, le récit était tout autre et plus alarmant, privilégiant des titres comme « Une vague antisémite balayant les Etats – Unis ». A Berlin, il y a une augmentation de 16% des incidents antisémites, en comparaison.

L’un des principaux indicateurs de la montée de l’oantisémitisme au cours des années Obama, était le nombre d’agressions physiques. 17 en 2012, et le chiffre a augmenté à 56 en 2015. L’ADL a noté qu’il y avait une « augmentation spectaculaire » des agressions cette année. Alors pourquoi les manchettes, paujourd’hui, font-elles état d’une « pandémie » de l’antisémitisme dans les Etats-Unis ?

Abe Foxman a utilisé le mot «pandémie» pour décrire l’antisémitisme aux États-Unis en 2009. « Ceci est la pire, la plus intense, et la plus globale qu’il ait été dans la plupart de nos souvenirs. », a-t-il dit dans un discours cette année. Jonathan Greenblatt a déclaré en Novembre 2016, que les États-Unis souffrait de niveaux extrêmes de haine. « Le discours public et politique anti-juif en Amérique, est pire que jamais depuis les années 30 », a rapporté la JTA.

En regardant en arrière sur près d’une décennie, on se demande où se trouvait tous ces médias en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 pour mettre en évidence des milliers d’incidents d’antisémitisme?

210 agressions physiques contre des Juifs.

3.900 menaces contre les Juifs et les institutions juives.

2.900 incidents de vandalisme.

180 incidents d’antisémitisme sur les campus.

Tous les 6 jours une personne juive en Amérique était attaquée en 2015, un phénomène largement ignoré.

En moyenne, il y avait des menaces chaque jour contre les Juifs et les institutions juives au cours des huit dernières années, et la plupart d’entre eux n’ont jamais été médiatisés. Il y avait aussi des incidents de vandalisme tous les jours. Pourquoi les 7,034 incidents d’antisémitisme n’ont-ils jamais obtenus les gros titres depuis si longtemps?

Était-ce à cause d’un ordre du jour pour protéger l’administration Obama de la critique, ou en raison de la complaisance et du fait que les gens deviennent habitués aux actes antisémites et quotidiens ? La fosse d’aisance et les marécages d’où émergent les crimes motivés par la haine d’aujourd’hui, contre les cimetières juifs, ne sont pas rien et ils ne proviennent que suite aux divisions toxiques de 2016, et ses racines sont plus profondes. C’est l’éléphant dans la pièce. Ce sont 7.000 incidents qui ont été enregistrés, et rapportés par l’ADL, des données qui existent, mais dont presque personne ne veut parler.