Plus de 200 rabbins libéraux américains libéraux veulent qu’Israël retire l’interdiction de voyager aux dirigeants de BDS

Plus de 200 rabbins des mouvements libéraux du judaïsme américain ont signé une lettre contre l’interdiction israélienne de voyage pour les dirigeants du mouvement de boycott contre Israël.

Les rabbins qui ont signé la lettre ont répondu à un incident le mois dernier où le rabbin Alissa Wise de Jewish Voice for Peace, qui soutient le mouvement Boycott a été empêché de monter dans un avion à destination de l’aéroport de Dulles à Washington DC

Quatre autres personnes voyageant en Israël dans le cadre d’une délégation inter-religieuse, y compris deux autres juifs, un chrétien et un musulman, ont également été empêchées d’embarquer dans le vol à la demande du gouvernement israélien.

«Nous avons des opinions diverses sur BDS. Même si beaucoup d’entre nous ont des différences substantielles avec Rabbi Wise et d’autres collègues rabbiniques qui soutiennent le mouvement BDS dans certaines ou toutes ses formes, nous croyons que la décision d’empêcher Rabbi Wise de se rendre en Israël est antidémocratique et profite de notre vision d’un Communauté juive diverse qui a des perspectives multiples « , selon la lettre, qui avait été signée par 212 rabbins à la fin du mercredi matin.

«Les boycotts sont une tactique légitime non violente qui a été utilisée à la fois dans notre pays et dans le monde entier afin de créer la justice pour les communautés marginalisées et opprimées. Que nous soutenions le boycott est une controverse pour l’amour du ciel. Cela dure car nous luttons ensemble et débattons de la façon dont nous pouvons créer la paix, la justice et l’égalité pour les Israéliens et les Palestiniens « , a déclaré la lettre.

Les signataires comprenaient le rabbin Sharon Brous, de la congrégation indépendante IKAR à Los Angeles; Rabbi Amy Eilberg de Los Altos, Californie, les premières femmes ordonnées par le mouvement conservateur; Et Rabbi Jill Jacobs, directeur exécutif de T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights.

En mars, le parlement israélien, ou la Knesset, a modifié la loi d’entrée pour empêcher les dirigeants du mouvement BDS d’être autorisés en Israël. La modification s’applique aux organisations, aux dirigeants et aux hauts fonctionnaires de ces groupes, qui prennent des mesures significatives contre Israël par le biais de BDS et le menacent de dommages matériels.

C’est la première fois que l’amendement avait été appliqué avant que les passagers ne se soient embarqués dans leurs vols vers Israël et la première fois qu’Israël avait refusé l’entrée aux juifs, y compris une femme rabbin, pour leur soutien aux BDS.

Un projet de loi anti-BDS qui se déroule dans le cadre du Congrès élargira la loi existante qui interdit les boycotts imposés par les gouvernements étrangers pour y inclure ceux imposés par des organisations internationales comme l’Union européenne et les Nations Unies.