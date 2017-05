Plus de 150 personnes rendent un dernier hommage à Rivka Christine Yaltonsky ZL

Plus de 150 personnes ont tenu à rendre hommage à Rivka Christine Yaltonsky (Angélique Dahan) pour son dernier voyage. Cette femme d’une grande simplicité et d’une générosité sans limite était très aimée et appréciée par la communauté française et sur les réseaux sociaux . Sa disparition est un choc.

Elle a œuvré pour de nombreuses associations comme la Roulotte du Hayal et surtout la Fédération des Juifs Noirs présidé par Guershon Nedwa. Elle fut aussi la principale organisatrice des manifestations en hommage à Ilan Halimi à Paris, où contre vent et marée, elle a réussi à réunir les Juifs de France dans une belle solidarité. Rivka était aussi rédactrice sur notre site et ces textes étaient uniques et plein de sincérité.

Hier, au cimetière de Pantin, toute sa famille et ses enfants, mais aussi ses amis sur les réseaux sociaux étaient présents dans une atmosphère de grande dignité. Radio J, a fait un direct depuis les funérailles, sans oublier Guershon Nedwa toujours proche de son amie de longue date et sa collaboratrice et secrétaire générale de son association.

Toute l’équipe d’Alyaexpress-News présente ses condoléances à la famille et amis de notre chère Rivka. Qui n’aimait pas cette grande Dame ? C’est un signe que D.ieu l’aime aussi.

Photos : Avec l’aimable autorisation de Fabrice Moshé Israel.

