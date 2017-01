La plus belle réponse sur l’affaire Azria vient de cette mère de 4 soldats…

Chaque soldat, quand il vient à sa première entrevue pour être rédigé vers les Forces de défense israéliennes se voit attribuer un numéro de profil. Une note sur sa santé physique.

Le mieux qu’il ou elle puisse obtenir est la note 97, cela fait partie de la culture israélienne / juive que j’aime. Il n’y a personne de parfait dans le monde. Personne ne va obtenir la note de 100. Mes fils ont tous reçu la note 97.

Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer quand ils sont venus à la maison pour me le dire.

Une fois le profil, chaque soldat doit répondre à une question simple, « Voulez-vous être un soldat de combat » ?

C’est presque une loi non écrite mais ceux qui ont 97 sont dirigés vers des unités de combat, qui sont, pour la plupart, les éléments les plus visibles de l’armée. Ils sont divisés en différentes divisions – Golani, Givati, Artillerie, Kfir… Elie se trouvait dans l’artillerie, Shmulik et Chaim étaient Kfir, Yakov et David étaient / sont Givati ​​- tous sauf David ont terminé avec honneur, et ont servi avec fierté. David est à mi-chemin de la fin. Une année de plus. Il aura servi avec honneur et avec fierté.

Chacun de mes soldats, sont mes fils précieux. Ils servent cette terre, se battent pour elle. Ce matin, le tribunal militaire a poignardé nos soldats dans le dos, tout comme le chef d’état-major, actuel et l’ancien.

Demain, l’armée devra faire face à une nouvelle réalité. Non seulement Elor Azriya qui a été frappé au visage, mais chaque soldat qui se tient sur nos frontières avec une arme à feu. On leur a dit qu’ils doivent maintenant, au milieu d’une bataille, arrêter et penser ce que certaine juge idiote va penser de leur action.

Fini le « suivez-moi » et à sa place « Nous allons venir après vous, si nous le voulons ». Si la politique l’exige, si le chef d’état-major veut une séance de photos et un juge qui peut résumer la vie de toute une famille pendant plus de deux heures.

Donc, voici l’affaire, maintenant que vous avez dévasté le moral de nos soldats. A partir de ce moment, tous les soldats, lorsqu’on leur demandera, « voulez vous servir en tant que soldat de combat, il devra répondre : « non, à cause de Elor Azriya, je ne suis pas d’accord d’être un soldat de combat ».

C’est simple.

Mon plus jeune soldat est dans une unité de combat. Il terminera son service pour cette terre. Je suis éternellement reconnaissante qu’il soit mon plus jeune soldat et que je ne serai pas confrontée à ce choix à jamais. Non, vous ne pouvez pas prendre un garçon de 18 ans, ne pas le former correctement, le placer dans une situation où ils craignent pour leur vie, puis les charger s’il agit contre un terroriste. Vrai ou faux, que l’homme mort était un terroriste qui venait de poignarder un soldat. Elor Azariya n’a pas poignardé un innocent, ni un homme désarmé. Il a tiré sur un terroriste qui n’a pas été correctement neutralisée dans une scène qui n’a pas été « stérilisée ».

Ses commandants doivent être retirés de leur fonction ; le chef d’état-major a tiré. Prendre des mesures contre votre fils et le mien, punir un soldat de 18 ans que confier la responsabilité au besoin.

Donc, si vous avez un fils qui est sur le point d’être rédigé… et s’il a un profil élevé – qu’il n’oublie pas cette phrase…

« Non, je ne serai pas votre prochain Elor Azariya. Je ne suis pas d’accord pour être dans une unité de combat. Je ne vais pas aller dans une situation où ma vie est en danger et je suis ordonné de ne pas me défendre. Non ».

Elor Azriya a été trahi – par les médias, que nous attendions ; par le ministère de la défense et les échelons supérieurs, que nous n’avons pas. Il a été trahi par ses officiers commandants et aujourd’hui, il a été trahi par les tribunaux militaires.

J’encourage les juges à diriger leurs fils et petits-fils pour combattre dans les unités combattantes ; n’est-il pas intéressant que les fils de Bibi Netanyahu ne servent pas au combat ? Combien de ces personnalités des médias bien-pensants ont servi dans l’armée ? Combien ont risqué la vie de leurs enfants dans les unités de combat.

Allez-y, chers journalistes du Times of Israël, Haaretz, I24, etc. Qui ont mis la vie de notre fils sur la ligne. Envoyez vos fils dans les quartiers arabes avec l’ordre de ne pas tirer sur un terroriste qui vient de poignarder un soldat. Risquez la vie de votre fils, pas le mien.

Non, ils ne serviront pas.

Ce sera l’héritage de Elor Azriya .

Paula Stern.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

