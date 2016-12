La plus belle réponse à Obama vient d’une lettre écrite par ce soldat de Tsahal isolé venant des Etats Unis !

Le sergent Leibel Mangel est un vétéran de combat de Tsahal. Il avait le statut de soldat isolé et avait un poste de mitrailleur dans l’armée israélienne. Il est maintenant un instructeur en chef à Cincinnati dans le Krav Maga .

Quand il a entendu parler de la résolution anti-Israélienne à l’ONU, il a décidé d’envoyer une lettre sur le thème de Hanuka au président Barack Obama :

« Cher Président,

Vous pouvez refuser notre droit à notre patrie. Vous pouvez essayer de réécrire notre histoire. Il suffit de savoir que nous sommes les gens les plus résilients que ce monde n’ait jamais vu.

Notre éclairage de la menorah est la preuve vivante de ce fait. Preuve de notre force et de persévérance. Beaucoup ont essayé de nous détruire, et ils ont tous échoué. Cette fois-ci ne sera pas différent. Pas vous, pas l’ONU, et non pas la terreur dont vous avez donné une légitimité. Personne ne nous vaincra.