Ils sont plus bavards s’agissant d’Israël : 100 morts dans une attaque chimique par l’armée de Assad en Syrie

Des femmes, des enfants et des hommes innocents ont été tués dans un bombardement, dans lequel le gaz sarin a été utilisé et a causé des blessures, des brûlures, et la mort , que l’on voit dans les photos et les vidéos éloquentes.

« Assad est un criminel de guerre, il est le seul responsable de la catastrophe en Syrie. Nous ne devrions pas discuter que du conflit israélo-palestinien, mais seulement de ce qui se passe là – bas »,a dit l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Les crimes de guerre en Syrie sont depuis longtemps devenue la norme, mais chaque fois qu’il y a une nouvelle documentation, qui choque le monde, à nouveau la question est mis à l’ordre du jour.

Cette fois -ci, ces images difficiles viennent du sud de la ville de Idlib , contrôlée par les rebelles. et selon les derniers rapports, il y a 100 morts suite à une attaque à trois reprises, où apparemment, le sarin de gaz a été utilisé contre les victimes.

L’utilisation du gaz est interdit, mais en Syrie, comme nous le savons, il n’y a pas de compréhension à ce sujet. Des dizaines d’enfants ont été tués dans l’attaque, et ce matin , les images des médias et les vidéos sont choquantes, et sont arrivés quelques instants après le bombardement.

Beaucoup de citoyens sont lavés dans les rues avec l’ eau propre et les images montrent une combustion de la peau et du visage, et du système respiratoire. Les images ont choqué le monde où l’on voit une série de corps des enfants, qui ont été posées côte à côte.

100 morts ont été comptés jusqu’à cette heure, et 100 blessés ont été recensés jusqu’à présent. Il est probable que ces chiffres ne soient pas définitifs, et les vidéos font écho à l’ égard de blessures chez les enfants .

Bien sûr, le blâme est dirigé contre le président syrien Bachar al – Assad et ses alliés, la Russie, l’ Iran et le Hezbollah, qui ignorent complètement les lois internationales. L’opposition syrienne, qui a placé le blâme sur Assad, a été appelé à une audience au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l’attaque. Rappelons, que Assad a annoncé qu’il était armé d’armes chimiques et qu’aujourd’hui, il n’en détenait plus.

Ce n’est pas la première fois que la ville est attaquée, mais il semble que cette fois – ci , l’attaque fait suite à l’amélioration de la condition d’Assad, qui commence à reprendre des parties de la Syrie suite à l’appui dont il bénéficie. Il y a quelques semaines , il a affirmé qu’il allait commencer à pilonner des quartiers dans la capitale de Damas.

