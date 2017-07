Le Kahal Zur Israël, la plus ancienne synagogue des Amériques, est devenue le premier site juif à rejoindre un projet de tourisme gouvernemental brésilien.

La synagogue est le seul temple non chrétien à rejoindre le projet « Sacré Recife », qui comprend sept autres églises, chapelles et basiliques dans la ville de Recife, située dans le coin nord-est du Brésil. Depuis 2014, l’initiative a attiré quelque 72 000 visiteurs. Le temple juif compte maintenant sur des guides touristiques bilingues pour présenter une histoire juive aux visiteurs.

« Cette invitation représente la perception de notre synagogue comme un atout culturel et historique important dans les scénarios nationaux et internationaux, ainsi que la reconnaissance du rôle pertinent que notre communauté juive de l’Antiquité joue dans la vie de la société en général où elle est immergée », a déclaré Sonia Sette, présidente de la Fédération juive de Pernambuco.

En 1624, les Hollandais – qui toléraient la migration juive et la pratique ouverte de la religion ont colonisé des portions du nord-est du Brésil. En 1637, les juifs ont construit la synagogue de Kahal Zur Israël à Recife, qui a été fermée par les Portugais lorsque les Hollandais ont été expulsés en 1654. Elle a été rouverte en 2002 et elle est aujourd’hui la plus ancienne synagogue existante dans les Amériques, abritant un centre de culture juive et son musée.

« Ce sauvetage de l’histoire de la période néerlandaise au Brésil nous rappelle une vision du respect des différences au milieu d’une période de discrimination et d’intolérance et nous amène à une réflexion encore actuelle sur le problème », a ajouté Sette.

En avril, une école privée à Recife avait une classe de troisième classe décorée de drapeaux nazis lors d’une leçon sur les régimes totalitaires. L’école publiait l’épisode sur Facebook et a même loué le professeur, qui portait aussi une croix gammée autour de son bras comme un soldat nazi. La fédération a réagi en invitant les étudiants et les professeurs d’histoire à visiter le temple de Kahal Zur Israël.

« Le Kahal Zur Israel reçoit en permanence des touristes et des visiteurs occasionnels, y compris des écoles et des universités de la région. Nous sommes en mesure de fournir un espace éducatif traitant de thèmes qui ne sont pas toujours évoqués dans les matériaux didactiques habituels », a déclaré Sette.

« Faire partie du projet municipal élargira la diffusion de notre travail et nous fera participer à des circuits culturels, éducatifs et touristiques », a-t-elle ajouté.

Le Brésil a la plus grande population catholique au monde – près de 130 millions de membres – et abrite quelque 120 000 juifs.