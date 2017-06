Une pluie étrange et rare inaugure la saison d’été dans le sud et le centre d’Israël

Le début de la saison d’été en Israël a été inaugurée par une pluie étrange qui est tombé à 8 heures et demie du matin sur un certain nombre de villes du centre et du sud du pays, y compris Tel Aviv, Petah Tikva, Kiryat Ono, Ashdod et Sderot.

Ce phénomène a été une surprise car selon le climat du pays, les prévisions sont généralement caniculaires avec des températures chaudes. De nombreux résidents ont été surpris par cette pluie brève mais puissante.

Le météorologue Tzachi Waxman a déclaré que « L’ironie du sort, est qu’aujourd’hui est le premier jour officiel de l’été qui a débuté par la pluie qui est tombé au nord du désert du Néguev. »

La pluie viendrait selon Waxman, du vent circulant à travers la Turquie, « d’une manière inhabituelle, il a réussi à se frayer un chemin vers l’est de la mer et provoquer un déséquilibre de la température ».

« Ceci est une exception pour ce jour de l’année, un air froid, combiné avec de l’air chaud dans notre région qui a produit des nuages ​​plus développés et la pluie froide », at-il ajouté.

« Ce phénomène peut durer dans les prochaines heures, mais disparaîtra dans l’après-midi », a déclaré Waxman.

La mauvaise nouvelle, selon le météorologue, est que « nous ne verrons pas un beau jour comme celui-ci dans un avenir proche ».