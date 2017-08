Il pleut des balles en France …

Pas moins de quatres attaques avec des armes à feu ont été signalés en France le même jour sans qu’une raison claire ne soit donner aux français :

Déséquilibré, attentat, accident, règlement de compte ? Nous sommes face à une vague d’incompréhension dans un pays ou le port d’armes est interdit.

28 Août 2017 : Premier cas : Rue Riquet dans le 19 ème arrondissement de Paris

Un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises ce dimanche après-midi et a ensuite pris la fuite sans qu’il soit possible de déterminer si le suspect visait quelqu’un en particulier.Un témoin a fait appel à la police et a signalé les faits. L’auteur des coups de feu s’est alors réfugié dans un appartement de la rue Riquet, où les policiers ont finalement retrouvé sa trace et l’ont interpellé. L’arme à feu n’a pas été retrouvée. Le suspect l’aurait donnée à un complice qui a pris la fuite.

28 Août 2017 : Second cas : Rennes

Ce dimanche dans la soirée, dans le quartier Villejean à Rennes, un jeune homme de 19 ans a été blessé par balle.La victime a été transportée à l’hôpital avec une importante blessure qui pourrait avoir été causée par des tirs de fusil de chasse. Vers 22 heures, les secours ont été appelés à intervenir quartier Villejean à Rennes pour un jeune homme blessé sur la voie publique. L’enquête a été confiée à la Police Judiciaire pour élucider les motifs de cette agression raconte Ouest France.

27 Août 2017 : Troisieme cas : Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis

La scène s’est déroulée rue de Coubron à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, samedi soir vers 22 heures. Après avoir reçu l’appel téléphonique, l’homme est sorti dans la rue. C’est à ce moment là qu’il s’est fait tirer dessus avec une arme à feu. Malgré de promptes et minutieuses recherches effectuées par les policiers qui ont même fait appel à un hélicoptère, l’auteur n’a pas été retrouvé.

27 Août 2017 : Quatrieme cas : Les Vosges

Une jeune femme de dix-huit ans a été tuée samedi vers 20 heures sur la commune de Rambervillers. Elle a été atteinte au torse par un projectile d’arme à air comprimé. L’arme a été retrouvée dans la Mortagne, rivière qui jouxte la maison où se sont déroulés les faits rapporte L’Est Républicain.