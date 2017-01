« Les pleureuses de Charly Hebdo absentes lorsqu’il s’agit de victimes Juives  » – Par Fabrice Halfon

Un terroriste sanguinaire a tué avec son camion 4 jeunes soldats israéliens et en a blessé 15 autres avant d’être neutralisé. Quelle tristesse, quelle horreur, encore encore et malheureusement encore!

Très vite, et de façon écœurante, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des réactions à vomir.

Pas ou peu d indignation, pas ou peu d’information , pas ou peu de condamnation. Un terroriste serait donc plus légitime en Israel que partout ailleurs dans le monde?

Un gamin écrasé est une victime partout dans le monde mais en Israel il sera considéré comme soldat colonisateur.. A ceux qui pensent que le terrorisme est excusable en Israel mais condamnable en Europe je leur propose : » De parler aux mères des victimes et leur dire que les larmes israéliennes sont moins salées ou moins amères que les autres »

« Dites moi si le sang d’un israélien est moins rouge que tout autre victime ? » Alors je le crie haut et fort: » le terrorisme est condamnable partout sur la planète de la même façon! » En me promenant sur les réseaux sociaux, j’ai lu certains commentaires à vomir.

Les mêmes qui jouaient les pleureuses effarouchées apres Nice ou Berlin se réjouissaient de la mort de ces 4 serviteurs de Tsahal, déplorant même qu’il n y ait que 4 morts !

Comment peut on avoir un esprit aussi déformé par la désinformation des médias?

Alors que nous commémorons les 2 ans des attentats de Charlie et de l’hyper-cacher cette semaine…..ne nous y trompons pas, les millions de gens qui ont défilé en janvier 2015 sous la bannière de » Je suis Charlie » n’ étaient malheureusement QUE pour Charlie mais surtout pas pour l’hyper-cacher.

Encore une fois Israel est isolé dans le monde. Je tiens pour responsable les médias qui par leurs discours partisans orientent de façon scandaleuse la pensée des faibles d’esprit pour qui, la seule vérité est celle du 20h de Tf1.

Je tiens pour responsable nos politiques qui à l’exception de quelques rares courageux condamnent du bout des lèvres les exactions et les attentats qui touchent les israéliens.

Je tiens pour responsable l’ONU qui depuis 50 ans à forcé des résolutions et ne fait qu’ ostraciser l’état d Israel.

Alors, le peuple d’Israel doit rester fort et uni face à toutes ces agressions. Il faut faire taire ces polémiques internes sur le soldat Azaria ou sur les commandants de Tsahal.

Faisons confiance à notre état et à ses dirigeants. Que D…. apporte le réconfort aux familles de toutes les victimes. AM ISRAEL HAÏ

Par Fabrice Halfon pour Alyaexpress-News

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander