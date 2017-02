BON PLAN | Un séjour de rêve au Mont Hermon dans des bungalows de bois et un personnel français !

Beaucoup de franco-israéliens veulent voir la neige, et ne savent pas où loger, manger et comment atteindre les pistes de neige ?

Le bon plan du Jour est ce site magnifique à Névé Ativ, à 10 minutes en voiture des pistes de ski. » Chez Stéphanie », vous propose des magnifiques bungalows de bois, avec un personnel qui parle français, et de plus très accueillant, loin de l’anonymat des hôtels, hors de prix !

Ce site de charme, à Névé Ativ, à proximité de Kiriat Shmona (12 km), est idéalement situé proche des pistes du Mont Hermon, dans une nature verdoyante.

Coté services :

– Réception WIFI sur le site avec le code demandé au personnel

– Traiteur méhadrin à Kiriat Shmona pour ceux qui passent Shabath

– Une cuisine collective pour réchauffer vos plats

– Une salle à manger pour manger en famille dans une ambiance chaleureuse

– Un endroit pour faire vos grillades

– Une table avec des chaises pour votre terrasse personnalisée.

Votre chambre :

– Télévision avec décodeur satellite

– Sanitaires : toilette, douche, eau chaude, et chauffage central.

– Literie avec lit deux places et une place

A proximité :

Les site est à proximité d’une synagogue pour ceux qui veulent y passer le Shabath, mais aussi d’un magasin de location pour les skis, et luges, et en été d’une superbe piscine et de nombreuses activités comme le kayak ou la randonnée. Et surtout à 10 minutes en voiture des pistes de ski !

LE BON PLAN : Optez pour un bon dé réduction avec le code PROMO : Alyaexpress-News

Réservation par téléphone au 04 69 81 520 (numéro israélien), chez Stéphanie.

Bon séjour à tous !