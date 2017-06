La plaie ouverte des premières années d’Israël : « Les enfants du Yémen enlevés à leurs parents ont été exposés à des essais « .

Le cas de la disparition des enfants yéménites qui ont immigré en Israël est une plaie ouverte dans la société israélienne au fil des ans.

De nos jours, cette période raisonne encore chez de nombreuses familles du Yemen qui ont été victimes de ces abus. Pour rappel, beaucoup de ses familles séfarades arrivées en Israël qui étaient dirigées par une majorité Ashkenaze, leur avaient signalé la mort de leur enfant dès la naissance : on ne sait pas quel fut le véritable destin de ces enfants kidnappés.

Au fil des ans, chacun a nommé divers comités pour enquêter sur l’incident : La commission Minkovski (1967), la Commission Shalgi (1988) la Commission d’enquête Hakira Mamlahti Cohen Kadmi, nommé en Janvier 1995 qui a présenté un rapport complet en 2001. Tous les comités ont déterminé que les enfants avaient été enlevés . Toutefois, la Commission Hakira Mamlahti Cohen Kadmi, a souligné que dans des dizaines de cas , il n’y avait aucune preuve que les enfants sont morts et qu’elle laisse entrevoir la possibilité qu’ils ont été adoptés sans la permission des parents.

Mais aujourd’hui, la Knesset a convoqué un comité spécial pour discuter de cette affaire et d’ autres témoignages peuvent être entendues. Le comité examinera les protocoles qui sont décrits en évidence et révélera pour la première fois les expériences réalisés sur ces enfants sans l’ autorisation ou la notification de leurs familles,certains traitements ont même entraîné la mort d’au moins quatre enfants, l’enlèvement d’un enfant à l’ hôpital Rambam de Haïfa et l’adoption d’un enfant par un professionnel de la santé travaillant à l’Hôpital Rambam « .

Le site « Israel Hayom » aurait des images inédites qui indique ostensiblement un enregistrement de quelques – unes des expériences réalisées. Les images révélées pour la première fois illustrent clairement les essais effectués chez les enfants.

Par exemple, sur l’une des images, on voit des enfants nus où des inscriptions sont mentionnées à même sur leur corps comme la « rate » ou la région de l’ estomac dans le cadre de ce qui semble être une tentative d’ en apprendre davantage sur le corps humain. Les données et les images ont été affichées lors de l’audience avec la député Norit Koren , la Présidente du Comité spécial dans l’affaire des disparitions des enfants au Yémen, l’ Est et les Balkans.

Dans l’ une des pages de la commission officielle il est décrit comment les médecins ont effectué des expériences sur quatre enfants en bas âge, qui étaient sous – alimentés, à titre expérimental, qui comprenait l’introduction de protéines sèches par transfusion entraînant la mort .

Un autre révélation concerne un petite fille Yemenite adoptée par un docteur de l’hôpital Rambam, ce qui pourrait confirmer les allégations selon lesquelles les enfants ont été amenés pour un traitement médical et enlevé à leur famille. Ils ont également dit que l’enfant est mort, mais il avait été adopté selon le témoignage d’un des médecins de Rambam devant la commission d’enquête.

Dans cette affaire , le Dr Mandel impliqué dans des expériences admet que la recherche effectuée sur les enfants yéménites avaient pour but de vérifier si ces enfants portaient des globules scythe (maladie du sang trouvé chez les indigènes de l’ Afrique et provoquant une anémie) et afin de « vérifier si ils avaient du sang de nègre « .

Ces nouvelles révélations révèlent des témoignages et les images difficiles « dans le cadre de la Première Commission I, des documents révèlent des preuves et des histoires effrayantes qui peuvent choquer tout être humain. L’équipe médicale a effectué des recherches et un traitement approprié pour les enfants, puis leur santé s’est dégradée et dans la plupart des cas , a entraîné leur mort.

Livraison internationnale et gratuite à partir de 5 kg CONTACT : sud.israel@yahoo.fr