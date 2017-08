Plage de Kiryat Yam | Un secouriste en mer retrouve des explosifs dans une glacière proche des enfants

Le maître nageur, Eliad Bar, qui travaille sur la plage de Kiryat Yam a repéré une glacière en tissus sur un matelas flottant sur l’eau, et quand il ouvrit, il fut consterné de découvrir une bombe. «J’avais très peur, mon cœur tremble encore ».

Bar rappelle les moments de ce drame et raconte comment un groupe d’enfants est allé nager vers cette zone et il a immédiatement reconnu l’objet suspect. «J’avais très peur, mon cœur battait à la chamade. Je suis heureux que rien ne soit arrivé. »

Le sac isotherme bleu a été retrouvé sur l’eau à 11h30. «J’ai vu un sac plein de bouteilles d’eau », at-il dit et je suis allé vérifier « Quand je l’ai ouvert, j’ai vu un téléphone mobile, connecté à deux fils à un tuyau dont je crois était rempli d’explosifs. »

Bar a immédiatement jeté le sac dans l’eau et a pris les enfants afin de les éloigner le plus rapidement « Moi et la station de secouriste avons renoncé à évacuer l’endroit de peur que la bombe soit déclenchée par des terroristes. »

La police a récupéré l’objet suspect pour la destruction. La police a lancé une enquête sur l’incident et la plage a été rouverte pour la baignade.