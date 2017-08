La piste cyclable de Tel Aviv où Shlomit Malka a été gravement blessée était connue pour être dangereuse et la mairie n’a rien fait

Beaucoup étaient au courant que cette ruelle du boulevard Rothschild, était dangereuse et où ce même dimanche, la Top modèle israélienne, Slomit Malka a chuté et se trouve actuellement dans un état grave .

De nombreux cyclistes ont glissé au cours des derniers mois sur la piste cyclable humide, et certains ont été blessés. Les coureurs se sont également plaints sur la page Facebook de la ville et ont averti que l’irrigation humidifie la route et les mets en danger.

« Il y a presque un an, je suis allé à la municipalité en ce qui concerne le problème de l’arrosage des figuiers qui provoque un glissement et met en danger les coureurs », a écrit un coureur sur Facebook ce matin, après la blessure grave de la top model Shlomit Malka. « J’ai moi même glissé et j’ai vu aussi une personne âgée chuter, mais aussi une personne que je connais et qui travaille avec la moto ! Il était claire que cette situation allait recommencer ». Il a noté que l’arrosage fonctionnait le matin et humidifié la piste cyclable, et pas seulement l’herbe.

Menashe G. a posté sur le même sujet il y a deux semaines : «Cela est la seconde fois que je glisse sur l’ avenue Rothschild, la piste cyclable est très humide et partiellement inondée avec de l’eau qui créent une texture plus glissante même pour les meilleurs pilotes », écrit-il. Il a également souligné que l’irrigation a été mis en œuvre en fin de matinée. »

Albert Ben-Naim a écrit ce matin, qu’il a glissé avec le scooter sur le boulevard Rothschild. « La moitié de l’été, l’avenue Rothschild est rempli de petits fruits qui tombent des arbres avec des quantités anormales d’eau. J’ai glissé une fois et j’ai boité pendant un mois. Quel gâchis. »

Manassé Gazlkofi de la municipalité de Tel Aviv a déclaré en réponse: « La municipalité regrette l’incident et déterminera les circonstances. La municipalité arrose tous les jours à intervalles réguliers l’herbe dans toute la ville, les avenues et les parcs, et naturellement peut causer de l’humidité, même sur la piste cyclable. Il convient de noter que l’avenue Rothschild est au coeur de la ville, utilisée par les utilitaires de deux roues et des panneaux d’avertissement sont affichés concernant le risque de glissement sur la voie ».