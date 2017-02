Le pilote Ohad Cohen Nov, 34 ans tué hier dans son avion laisse derrière lui une femme enceinte et une petite fille

Un pilote de Air Force Israël a été tué lors de l’accident de son avion de chasse F-16 dans le sud du pays .

L’avion de chasse, qui a atterrit à la base de l’armée de Ramon dans le Néguev, a pris feu lors du retour de son activité opérationnelle dans la bande de Gaza.

Le pilote a été identifié comme le Major Ohad Cohen Nov, 34 ans commandant adjoint de vol qui a vécu à la base de la force aérienne de Ramon.

L’avion a effectué plusieurs frappes aériennes hier sur la bande de Gaza, après qu’une roquette a été tirée sur la ville israélienne de Sderot. Aucune victime n’a été signalée de chaque côté, Israël a visé l’infrastructure cruciale pour le Hamas.

Un rapport plus tard par les forces de sécurité du Hamas a déclaré que le feu d’un char israélien a frappé un poste dirigé par son aile militaire, les Brigades Qassam, à l’est de Beit Hanoun et près de la frontière avec Israël, causant des blessés.

Aujourd’hui sa femme Shahar est veuve. Ils ont eu une petite fille, et elle attend un second enfant de Ohad.

Il y a seulement une semaine, le couple a célébré la nomination de Ohad en tant que vice-commandant de l’escadron mais hier, elle a reçu les nouvelles : « Ohad a été tué lorsque son avion a pris feu lors de l’atterrissage à la base de Ramon ».



En face de la maison de la famille Cohen au centre de Ramon, se dresse un énorme rocher sur lequel sont gravés les noms des soldats tombés dans la ville. Hier, un autre nom a rejoint cette liste, le Major Ohad Cohen Nov ZL.

Le Major Cohen, a à bord de son avion F-16 attaqué hier après-midi la bande de Gaza en réponse aux tirs de Qassams sur Sderot dans la matinée.

Quand il est revenu à la base, son avion a pris feu à l’atterrissage. Le pilote assis derrière lui est arrivé juste à temps à s’expulser et a survécu, mais son ami qui a essayé de sauver l’avion, a été tué.

Cohen Nov 34 ans est mort, laissant derrière lui une femme enceinte, Shahar, et une fille. Au cours des dernières années, il a vécu dans le Néguev et à la base Ramon et il était considéré comme un pilote professionnel est très hautement considéré parmi ses collègues et devait conduire le nouveau F-15 américain.

« C’était un homme en or. Heureux, drôle, avec un cœur sincère, toujours agréable, toujours poli et souriant, un excellent pilote. Il avait tout », a dit son ami pilote qui a servi avec lui pendant de nombreuses années à la base de Ramon.

Des dizaines de visiteurs depuis hier soir se sont rendus à la maison de la famille du pilote pour réconforter ses parents et ses deux sœurs.

Le père du pilote, Dorion Cohen Nov, était aussi un pilote vétéran et capitaine considéré comme mythique au sein de El Al. En 2003, il a été membre du conseil d’administration de la société et a démissionné après avoir refusé de signer la privatisation de la société, affirmant que les membres du conseil d’administration avaient des détails cachés dans la transaction.

Plus tard, il a servi en tant que président de l’Association des pilotes d’Israël et a lutté pour les conditions de travail des pilotes ainsi que pour la sécurité des vols à l’aéroport.