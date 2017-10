En photos et vidéos | Les motards Juifs de France roulent pour Sarah Halimi ZL

Les motos, scooter, et mêmes les coureurs étaient au rendez vous pour rendre hommage à Sarah Halimi ZAL tuée et défenestrée par un musulman aujourd’hui considéré comme « déséquilibré » en France :

Photos et vidéos : La page Facebook de RUN 4

Beaucoup de participants pour cette femme tuée car elle était juive :

Jonathan Behar , l’organisateur de cet évenement s’est exprimé sur Facebook :

« Vous avez été grands ! Ce n’est que la 1ère étape. Nous avons roulé pour Sarah dignement, la tête haute ! Et nous le lacherons rien jusqu’a que la lumière soit faite ! Que ce terroriste islamiste soit jugé pour ce qu’il est !!! Et non pas planqué à l’asile à l’abri de tout interrogatoire. Nous devons être acteur ! Garder la tête haute et agir pour les causes qui nous semblent juste ! Merci pour votre mobilisation, nous avons fini bh a près de 200 motos avec le soleil au rdv… Surement une tsadkette bienveillante qui a prié pour nous de là-haut… Encore une fois Hazak Hazak Hazak et ce n’est que le début ! »