Photos et vidéos : La Hiloula de Baba Salé en direct de Netivot !

On ne peut manquer la Hiloula de Baba Salé, à Netivot où nous sommes situés. Pour tous nos lecteurs et amis, quelques photos et vidéos de cette apres- midi.

Ce soir il pleut beaucoup, mais cela ne freine pas la venue des cars de tout le pays pour ce jour si important :

L’entrée du Tombeau de Baba Salé sous haute sécurité, toutes les entrées sont gardées et fermées:

En allant vers les nombreux stands, vous pouvez rencontrer des BABA et demander des prières :

Les plus beaux stands ne sont pas ceux des grillades, des bonbons mais les peintures des Tsadikims !

Même si la joie est au rendez vous, on passe toujours voir le carré où sont enterrés les soldats qui ont habité Nétivot et sont morts pendant les guerres, pour que nous puissions aujourd’hui fêter la Hiloula de Baba salé :

Apres la prière au tombeau, les femmes allument des bougies pour que leur prières soient exaucées par le mérite du Tsadik Baba Salé :

Ils sont beaux nos tableaux !

J’ai pensé à tous mes lecteurs aujourd’hui, que la santé et la joie ne vous quittent pas !

Les vidéos :

