Photos et vidéos de la nouvelle opération de la Roulotte du Hayal en bordure de Gaza

Apres une journée en opération qui a débuté à 6 heure du matin, le commandant a décidé de faire une surprise à ses 150 soldats combattants en bordure de Gaza. Pourquoi ne pas faire appel, à la Roulotte du Hayal , le restaurant gratuit à domicile !

C’est ce qui s’est donc déroulé, hier, dans une ambiance festive, les soldats ont mangé comme des « meshougas » selon l’un des responsables, tellement les salades et la viande ont été servis avec générosité, et tous ont été ravis de cette surprise et fin de journée radieuse !

Merci à toutes les personnes qui dans la grande discrétion et beaucoup d’humilité aident cette Roulotte à rouler sur les routes depuis 2014, guerre de Tsouk Etan.

