Le 17 janvier 2017 (Tevet 19 sur le calendrier juif) a marqué les 115 ans depuis que les Fonds Keren Kayemet Le’Israel-national juif (KKL) ont été fondée en 1901 au cinquième Congrès sioniste à Bâle.

A cette même date en 1878, le premier sillon avait été creusé à Petah Tikva, en commençant symboliquement la replantation et la revitalisation de la terre d’Israël pour lesquels le KKL-JNF serait devenu si bien connu.

Bien que l’organisation a grandi pour inclure de nombreux projets dans le développement durable, l’éducation, le tourisme, l’agriculture, le développement de la route et même des programmes dans d’autres pays pour partager l’expertise israélienne, KKL-JNF reste synonyme de plantation d’arbres.

Responsable d’environ 400 000 acres de forêts et de forêts naturelles en coopération avec le gouvernement israélien, le KKL a planté quelque 240 millions d’arbres dans les 115 dernières années. Tous ces arbres contribuent à des effets un changement climatique mais aussi prévenir l’érosion des sols et désertification, créent des poumons verts autour des zones résidentielles, et promouvoir la biodiversité.

Beaucoup de gens à travers le monde savourent l’occasion non seulement de contribuer à reboiser Israël, en venant planter des arbres avec leurs propres mains.

Voici des photos rares de l’archive KKL-JNF où certaines des célébrités l’ont fait à partir des années 1960 à 1980.