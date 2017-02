Phénomène préoccupant en EUROPE: des taux anormaux de radioactivité

Secret concernant un essai nucléaire russe? Un accident de sous-marin nucléaire? Une fuite au sein de l’Institut de recherche médicale ?

Un rayonnement nucléaire préoccupant se répand à travers l’Europe .

Le mois dernier a été mesurée dans toute l’ Europe des niveaux anormaux de radioactivité et les experts n’ont aucune idée de ce qui a causé le phénomène mystérieux.

Des niveaux anormalement élevés de matières radioactives d’iode 131 ont été découverts au début du mois de Janvier dans le nord de la Norvège, près de la frontière avec la Russie.

Le matériau est répandu dans de nombreux autres pays, dont la Finlande, la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne, la France et l’Espagne.

Les tests effectués par des organismes qui traitent de la protection contre les radiations en Norvège et en France ont évalué que les niveaux de rayonnement ne peuvent pas mettre en danger le public.

Ils ont également dit que ces derniers jours il y a eu une stabilisation de la quantité de rayonnement, qui a une courte durée de vie de huit jours.

Une explication pourrait être la conséquence d’un essai nucléaire clandestin et une fuite de l’iode -131, entre autres, après l’explosion de bombes nucléaires à base d’uranium 235 ou du plutonium.

Une autre théorie, qui a été mis en évidence dans les médias britannique, est un vieux sous-marin russe et nucléaire dans les fonds marins auraient libéré l’isotope.

Certains experts nucléaires ont rejeté ces deux théories prétendant une fuite à l’Institut dans la recherche médicale qui utilise des matériaux nucléaires pour le développement de médicaments pour le cancer et d’autres maladies.

Les Américains ont également rejoint les efforts pour résoudre le mystère, qui s’approfondit et pense plus à des essais nucléaires clandestins. US Air Force a envoyé un avion spécial dans le ciel britannique dans le but d’identifier tous les restes nucléaires.

L’avion, appelé « le renifleur de rayonnement nucléaire » avait déjà été activé dans les jours de la guerre froide, et aussi survolant le réacteur nucléaire de Tchernobyl après la catastrophe en 1986. Récemment, il a également observé le ciel de la Corée du Nord, afin de surveiller les activités nucléaires de ce pays.