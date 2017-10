Le phénomène des clowns en Israël a franchi toutes les limites : Une fillette de 10 ans attaquée au gaz lacrymogène

Un clown a attaqué une fille de 10 ans aux gaz lacrymogènes. La fille est allée jouer avec ses amis dans le parc près de chez elle mais elle est rentrée à la maison en larmes et effrayée à la suite de l’attaque.

L’enfant a été évacué et a reçu un traitement médical, où il a été constaté qu’elle avait des brûlures graves dans les yeux et dans le cou.

Regardez la vidéo:

Aujourd’hui, la petite fille est traumatisée, elle ne peut aller nulle part toute seule. Les conséquences de ce phénomène peuvent être très sérieuses. On craint que des éléments hostiles, qu’ils soient criminels ou terroriste, n’utilisent le costume du clown pour nuire aux résidents.

Le commandant Efi Shiman : « Nous craignons que des éléments hostiles exploitent le costume du clown ».

Selon un rapport de la police israélienne : « Au cours des derniers jours, les centres d’urgence de la police israélienne ont reçu de nombreux appels sur des jeunes qui portent des masques de clowns et des passants effrayants dans les lieux publics. Ces actes ont été inspirés par des vidéos et une tendance internationale qui a pris de l’ampleur dans les réseaux sociaux. La police israélienne a arrêté de nombreux jeunes qui avaient effrayé des civils dans tout le pays.

Dans ces situations, il faut s’éloigner de la scène et faire un rapport à la police dès que possible . Nous demandons aux jeunes de ne pas prendre part à l’acte illégal qui est contre la loi et sera soumis à une application stricte et intransigeante de la police. Parallèlement, l’activité de la police est présente sur le terrain, nous demandons aux parents de veiller à ce que leurs enfants ne participent pas à ce phénomène, ce qui est considéré comme une affaire criminelle.

Nous appelons le public à ne pas juger par vous même ou agir et ne pas nuire à ces adolescents, pour leurs actes, car dans la grande majorité des cas, ils n’incluent pas de préjudice physique ou un désir de nuire à un corps ou à une propriété.

La police israélienne continuera d’agir et ne permettra pas de nuire au public, par l’intimidation, le harcèlement et une perturbation de sa routine. C’est le comportement irresponsable des jeunes traités par nos policiers, et c’est une violation de la paix publique et de la routine ». Le maire de Be’er Sheva a également abordé le phénomène: