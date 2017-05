Pew : Il y aura plus de musulmans que de chrétiens d’ici 2100

Il y a 1,8 milliard musulmans dans le monde depuis 2015, soit environ 24% de la race humaine, selon le Pew Research Center. Cela fait de l’islam la deuxième plus grande religion du monde, après le christianisme, mais c’est aussi la religion avec la plus forte croissance. Pew prévoit que, les tendances démographiques au Moyen-Orient fera qu’il y aura plus de musulmans que les chrétiens d’ici l’an 2100.

Contrairement à ce que l’on croit, seulement 20% des musulmans du monde sont les Arabes qui vivent en Afrique du Nord. Une majorité de 62% des musulmans du monde sont non-Arabes et vivent dans la région Asie-Pacifique, y compris l’Indonésie, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l’Iran et la Turquie.

En effet, la plus grande population musulmane d’aujourd’hui est non-arabe, et vit en Indonésie. Selon Pew, l’Inde, qui continuera à être majoritairement hindoue, aura la plus grande population musulmane en 2050.

Pew prévoit que 10% des Européens seront musulmans en 2050.

En 2015, en Amérique, il y avait environ 3,3 millions de musulmans vivant aux Etats-Unis, soit environ 1% de la population selon une étude du paysage religieux Pew en 2014 qui a révélé que 0,9% des adultes américains s’identifient comme musulmans.

Une enquête en 2011 sur les Américains musulmans, menée en anglais, en arabe, en persan et en ourdou, estimait qu’il y avait 1,8 million d’adultes musulmans (2,75 millions de musulmans de tous âges) vivant aux États-Unis, la majorité d’entre eux – 63% – étaient des immigrants.

D’ici l’an 2050, Pew prévoit que les musulmans constituent 2,1% de la population des États-Unis, dépassant les Juifs.

Enfin, un récent rapport du Pew estime que la part des immigrants musulmans ayant obtenu le statut de résidence permanente (aka « cartes vertes ») est en hausse de 5% en 1992 à 10% en 2012. On estime à environ 100.000 immigrants musulmans aux États-Unis en 2012.

