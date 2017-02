Peur de l’antisémitisme | Cacher son judaïsme est coutumier des Juifs d’Irlande du Nord

La police irlandaise étudie actuellement certains cas d’incitation à la haine raciale et de menaces perpétrées en fin de semaine dernière envers des responsables de la communauté juive en Irlande du Nord.

Le rabbin David Singer de Belfast a déclaré aux médias : « Nous resserrons la sécurité pour la communauté. En attendant, nous ne parlons plus des événements et conférences liés à la communauté juive dans la ville tant que, dans un proche avenir, la communauté juive ne se sent pas en sécurité. »

Il a ajouté, au nom d’une grande partie de la communauté : « Il est très pénible d’entendre et de voir ces menaces ; heureusement nous avons réussi à les éviter et ce n’est pas la première fois que cela arrive. A plusieurs reprises au cours des dernières années , les Juifs se sont plaints à la police pour incitation à la haine raciale ; il y a beaucoup de gens qui font des choses folles dans ce monde. De même, nous avons maintenant ces fous ici ; nous ne cesserons pas la routine mais nous ouvrirons un autre œil. »

La police de Belfast a indiqué qu’elle envisageait sérieusement des actions contre l’incitation contre la communauté juive.