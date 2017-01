Une petite fille Juive de 6 ans a conquis la Moldavie avec une chanson israélienne

Le public de Moldavie a été conquis par la voix de cette petite de 6 ans, Amélia Uzun, qui a interprété la chanson צל עץ תמר ou » l’ombre d’un palmier – Tsal etz tamar » du célèbre chanteur Zohar Argov.

C’est à Chisinau, dans la capitale de la Moldavie, qu’un grand concert a eu lieu sous la direction d’un musicien juif et moldave, Valentin Uzun.

Amelia, une élève de CP dans une école juive locale, est la fille du directeur musical de la soirée, Valentin Ozen.

«Nous sommes une famille très musicale» , a dit le musicien juif, Valentin , « J’ai un groupe de musique , et nous sommes présent dans le monde. Ma femme est une chanteuse d’opéra, et ma petite fille Amelia passe ses journées entières à écouter de la musique à la maison. »

« Il y a quelque temps un ami m’a envoyé un lien vers un prodige Ozias Zadok qui a écrit la chanson « Tsal Etz Tamar », et j’ ai traduit les mots, et je l’ai fait écouter à Amelia . La chanson n’est pas simple mais c’est une fille très talentueuse, et elle a appris la chanson en peu de temps. Je lui ai expliqué les paroles. »

» La musique juive n’est pas étrangère à nous tous», a ajouté le père , « Moi et mon groupe jouons quelques œuvres originaires de la musique klezmer juive, qui existe depuis plusieurs décennies en Moldavie. »

