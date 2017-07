Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

« Les entreprises comme Rubbermaid sont comme 100 fois la taille de notre entreprise et pourtant nous avons les mêmes clients. C’est parce que nous apportons quelque chose de différent, de par son design à sa gestion. Nous avons de nouvelles technologies pour faire les choses plus rapidement et moins cher et plus efficacement. Ainsi, les grands acheteurs acceptent de nous rencontrer et nous acceptent en tant que fournisseur », explique Eli Bramli, président de Bram sur la liste de Fast Company de 10 entreprises israéliennes les plus novatrices pour 2016 pour « apporter la durabilité au marché des matières plastiques – y compris un sac à provisions entièrement biodégradable » et des coutelleries jetables à base de fécule de maïs.

Son père, Haim, a fondé l’entreprise en 1981 et travaille toujours sur le sol de l’usine à 81 ans. « Il sait comment réparer tout ; Il est spécialiste de l’industrie des plastiques. J’apporte au niveau commercial et financier », explique Eli Bramli.

En 2016, Bram Industries a ouvert une usine de 3 millions de dollars et un centre de distribution à Savannah, en Géorgie, en plus des installations de fabrication existantes en Israël et en France.

Au niveau de la Bourse de Tel Aviv depuis 2005, la division Life Story de Bram Industries produit environ 100 produits différents et augmente rapidement. La division Hai Plastic propose des solutions industrielles d’emballage en plastique principalement pour l’industrie alimentaire locale et le marché à emporter.

3Notre objectif principal est l’innovation. Notre devise est de faire un produit avec un design agréable à un prix confortable », selon Bramli à ISRAEL21c.

Pendant ce temps, la société s’efforce d’être écologiquement responsable en concevant des articles en plastique moulés par injection destinés à remplacer les matières jetables et à utiliser des matériaux naturels lorsque cela est possible.

Un élément populaire qui accomplit ces deux objectifs est la coupe Corky réutilisable, isolée avec un revêtement qui maintient également la chaleur à l’intérieur, et comportant un couvercle anti-déversement. Lancé à la fin de 2015, Corky Cup est vendu à 4,99 $ dans Walmart et il est l’un des meilleurs produits de Life Story.

« La plupart des tasses pour café aujourd’hui sont en acier ou en plastique à double paroi », explique Bramli. « Un homme israélien nous a apporté une idée de mettre du plastique sur du liège, mais nous avons vu qu’il n’était pas possible pour un produit jetable parce que le liège coûtait cher. Nous avons donc fabriqué une tasse à café non-jetable que vous pouvez prendre chez Starbucks et recharger. C’est un concept similaire à SodaStream, « les appareils électroménagers fabriqués par Israël pour fabriquer des boissons gazeuses dans des bouteilles réutilisables ».

« Il a fallu longtemps pour développer le processus d’intégration du plastique avec du liège », poursuit Bramli. « Nous avons dû construire un robot spécial pour le rassembler. Un autre problème est que lorsque vous injectez les matériaux ensemble, la température est très élevée et le bouchon peut fondre. Nous avons travaillé avec une entreprise à Césarée pour résoudre ce problème et cela a duré 18 mois. »

Un autre exemple est la gamme Prêt-à-Paquet sont ces boites compartimentées, de salade et de casse-croûte, vendues chez The Container Store. Inspirées par les suggestions d’employés de bureau au siège de Bram à Sderot, les boites empêchent une montagne quotidienne de sacs en plastique et sacs à papier.

« Quatre-vingts pour cent de nos produits sont conçus en interne. Au fur et à mesure que nous devenons plus gros, nous commençons à travailler avec des sociétés de conception extérieure en Israël et en Italie », a déclaré Bramli.

« Notre prochaine étape permettra d’ouvrir une usine de fabrication et de distribution sur la côte ouest des États-Unis au cours des deux ou trois prochaines années, car nous travaillons avec toutes les chaînes du pays ».

